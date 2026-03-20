Receita antecipa programa do IR 2026 e abre corrida pela restituição; envio começa na segunda-feira

Contribuintes já podem baixar o sistema e usar o fim de semana para adiantar a declaração antes da abertura oficial do prazo
A Receita Federal do Brasil surpreendeu os contribuintes ao antecipar a liberação do programa do Imposto de Renda 2026. O download foi disponibilizado na noite de quinta-feira (19), permitindo que milhões de brasileiros se preparem com antecedência para o envio da declaração, que será oficialmente liberado apenas na próxima segunda-feira (23).
A medida dá ao contribuinte uma vantagem estratégica: organizar dados, preencher informações e revisar a declaração com calma antes do início do prazo oficial.
Prazo de envio começa na segunda-feira
Apesar da liberação antecipada do programa, a transmissão da declaração só estará disponível a partir das 8h de segunda-feira (23). O prazo final para envio vai até o dia 29 de maio.
Na prática, isso significa que os contribuintes têm o fim de semana inteiro para adiantar o preenchimento, evitando correria e possíveis erros de última hora.
Outro ponto importante é que quem entrega primeiro tende a receber a restituição mais cedo, desde que não haja inconsistências nos dados informados.
Entregar cedo faz diferença na restituição
A ordem de envio é um dos principais critérios utilizados pela Receita para definir o pagamento das restituições.
Ou seja, quanto antes a declaração for enviada corretamente, maiores são as chances de receber nos primeiros lotes.
Por outro lado, erros ou omissões podem prejudicar o contribuinte. Caso a declaração caia na malha fina e precise ser corrigida, o cidadão perde sua posição na fila de restituição, indo automaticamente para o fim do calendário.
Calendário de restituições do IR 2026
Neste ano, a Receita Federal definiu quatro lotes de restituição, um a menos que em 2025. Confira as datas:
29 de maio — 1º lote
30 de junho — 2º lote
31 de julho — 3º lote
28 de agosto — 4º lote
Quem tem prioridade para receber primeiro
Mesmo entre aqueles que entregam mais tarde, alguns grupos têm prioridade legal no recebimento da restituição. A ordem segue critérios definidos pela Receita.
Têm prioridade:
Idosos acima de 80 anos
Idosos entre 60 e 79 anos
Pessoas com deficiência ou doenças graves
Contribuintes cuja principal renda seja o magistério
Além desses grupos, há vantagens para quem utiliza recursos digitais:
Quem optar pela declaração pré-preenchida e escolher receber via PIX também ganha prioridade
Quem usar apenas uma dessas opções (pré-preenchida ou PIX) também entra na frente de outros contribuintes
Quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda em 2026
A obrigatoriedade segue critérios estabelecidos pela Receita Federal com base nos rendimentos e patrimônio do contribuinte em 2025.
Devem declarar:
Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00
Quem teve rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil
Quem realizou operações na bolsa de valores acima de R$ 40 mil ou com ganho tributável
Quem teve ganho de capital na venda de bens
Quem possuía bens acima de R$ 800 mil até o fim de 2025
Também entram na obrigatoriedade situações específicas, como atividade rural com receita elevada, rendimentos no exterior, posse de trust fora do país e atualização de bens com base em legislação recente.
Declaração pré-preenchida ganha destaque
A declaração pré-preenchida, que será disponibilizada a partir do início do prazo, surge como uma das principais aliadas do contribuinte em 2026.
Com dados já organizados pela Receita, o risco de erro diminui consideravelmente, além de tornar o processo mais rápido e eficiente.
Aliada ao recebimento via PIX, essa modalidade também garante vantagem na fila de restituições — um incentivo claro à digitalização do sistema.
Receita espera milhões de declarações
A expectativa da Receita Federal do Brasil é receber cerca de 44 milhões de declarações neste ano, número que reforça a importância do planejamento por parte dos contribuintes.
Com o sistema já disponível, o momento é ideal para reunir documentos, revisar informações e evitar problemas com o Fisco.
Organização antecipada pode evitar dor de cabeça
Com a liberação antecipada do programa, a Receita cria uma oportunidade para que o contribuinte se organize melhor e reduza riscos.
Evitar erros, não deixar para a última hora e aproveitar ferramentas como a pré-preenchida são atitudes que fazem toda a diferença, tanto para fugir da malha fina quanto para garantir a restituição mais rapidamente.