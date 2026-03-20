Receita antecipa programa do IR 2026 e abre corrida pela restituição; envio começa na segunda-feira

Contribuintes já podem baixar o sistema e usar o fim de semana para adiantar a declaração antes da abertura oficial do prazo

A Receita Federal do Brasil surpreendeu os contribuintes ao antecipar a liberação do programa do Imposto de Renda 2026. O download foi disponibilizado na noite de quinta-feira (19), permitindo que milhões de brasileiros se preparem com antecedência para o envio da declaração, que será oficialmente liberado apenas na próxima segunda-feira (23).

A medida dá ao contribuinte uma vantagem estratégica: organizar dados, preencher informações e revisar a declaração com calma antes do início do prazo oficial.

Prazo de envio começa na segunda-feira

Apesar da liberação antecipada do programa, a transmissão da declaração só estará disponível a partir das 8h de segunda-feira (23). O prazo final para envio vai até o dia 29 de maio.

Na prática, isso significa que os contribuintes têm o fim de semana inteiro para adiantar o preenchimento, evitando correria e possíveis erros de última hora.

Outro ponto importante é que quem entrega primeiro tende a receber a restituição mais cedo, desde que não haja inconsistências nos dados informados.

Entregar cedo faz diferença na restituição

A ordem de envio é um dos principais critérios utilizados pela Receita para definir o pagamento das restituições.

Ou seja, quanto antes a declaração for enviada corretamente, maiores são as chances de receber nos primeiros lotes.

Por outro lado, erros ou omissões podem prejudicar o contribuinte. Caso a declaração caia na malha fina e precise ser corrigida, o cidadão perde sua posição na fila de restituição, indo automaticamente para o fim do calendário.

Calendário de restituições do IR 2026

Neste ano, a Receita Federal definiu quatro lotes de restituição, um a menos que em 2025. Confira as datas:

29 de maio — 1º lote

30 de junho — 2º lote

31 de julho — 3º lote

28 de agosto — 4º lote

Quem tem prioridade para receber primeiro

Mesmo entre aqueles que entregam mais tarde, alguns grupos têm prioridade legal no recebimento da restituição. A ordem segue critérios definidos pela Receita.

Têm prioridade:

Idosos acima de 80 anos

Idosos entre 60 e 79 anos

Pessoas com deficiência ou doenças graves

Contribuintes cuja principal renda seja o magistério

Além desses grupos, há vantagens para quem utiliza recursos digitais:

Quem optar pela declaração pré-preenchida e escolher receber via PIX também ganha prioridade

Quem usar apenas uma dessas opções (pré-preenchida ou PIX) também entra na frente de outros contribuintes

Quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda em 2026

A obrigatoriedade segue critérios estabelecidos pela Receita Federal com base nos rendimentos e patrimônio do contribuinte em 2025.

Devem declarar:

Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00

Quem teve rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil

Quem realizou operações na bolsa de valores acima de R$ 40 mil ou com ganho tributável

Quem teve ganho de capital na venda de bens

Quem possuía bens acima de R$ 800 mil até o fim de 2025

Também entram na obrigatoriedade situações específicas, como atividade rural com receita elevada, rendimentos no exterior, posse de trust fora do país e atualização de bens com base em legislação recente.

Declaração pré-preenchida ganha destaque

A declaração pré-preenchida, que será disponibilizada a partir do início do prazo, surge como uma das principais aliadas do contribuinte em 2026.

Com dados já organizados pela Receita, o risco de erro diminui consideravelmente, além de tornar o processo mais rápido e eficiente.

Aliada ao recebimento via PIX, essa modalidade também garante vantagem na fila de restituições — um incentivo claro à digitalização do sistema.

Receita espera milhões de declarações

A expectativa da Receita Federal do Brasil é receber cerca de 44 milhões de declarações neste ano, número que reforça a importância do planejamento por parte dos contribuintes.

Com o sistema já disponível, o momento é ideal para reunir documentos, revisar informações e evitar problemas com o Fisco.

Organização antecipada pode evitar dor de cabeça

Com a liberação antecipada do programa, a Receita cria uma oportunidade para que o contribuinte se organize melhor e reduza riscos.

Evitar erros, não deixar para a última hora e aproveitar ferramentas como a pré-preenchida são atitudes que fazem toda a diferença, tanto para fugir da malha fina quanto para garantir a restituição mais rapidamente.