Search
Close this search box.

Procon de Ferraz descarta mais de 136 kg de produtos irregulares durante fiscalização em supermercado

Itens apresentavam problemas como falta de rastreabilidade, vencimento, ausência de preço e armazenamento inadequado

O Procon de Ferraz de Vasconcelos realizou uma ação de fiscalização em um supermercado do município que resultou no descarte de 136,970 kg de produtos considerados impróprios para o consumo.

Durante a inspeção, foram identificadas irregularidades como ausência de informações sobre a procedência dos produtos (falta de rastreabilidade), itens com prazo de validade vencido, produtos em desacordo com as indicações presentes na embalagem e rotulagem, além de alimentos armazenados fora da temperatura adequada. Também foram encontrados produtos expostos sem a devida precificação, em desacordo com as normas de defesa do consumidor.

Diante das irregularidades constatadas, o estabelecimento será autuado e poderá sofrer penalidades previstas na legislação vigente.

A ação tem como objetivo garantir a segurança alimentar da população e assegurar que os estabelecimentos comerciais cumpram as normas de proteção e defesa do consumidor.

O Procon reforça que a fiscalização é contínua e orienta os consumidores a ficarem atentos às condições dos produtos no momento da compra, como validade, integridade da embalagem, armazenamento adequado e a correta informação de preços.

“Nosso trabalho é proteger o consumidor e garantir que os produtos comercializados estejam dentro dos padrões exigidos. A fiscalização é fundamental para coibir irregularidades e assegurar a saúde da população”, destacou o diretor do Procon de Ferraz, Mikael Almeida.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue intensificando as ações de fiscalização no comércio local, visando a qualidade dos serviços prestados e o respeito aos direitos do consumidor.

Mais lidas

Veja também

A TV CENÁRIO é um canal de TV pela internet que reúne o melhor do conteúdo gerado em Ferraz de Vasconcelos e em todo o Brasil, região metropolitana de São Paulo.

Categorias

Fique atualizado!

Receba as atualizações diretamente na sua caixa de entrada e não perca nenhuma notícia importante.

*Seus dados estão seguros

© 2025 TV Cenário. Todos os direitos reservados.

Facebook Instagram Youtube