Ferraz recebe a premiação Selo Ouro pela segunda vez consecutiva em Brasília

Município é reconhecido pelo MEC por avanços na alfabetização e conquista o selo pelo segundo ano seguido

A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos recebeu nesta segunda-feira (23) a condecoração da 2.ª Edição do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Ferraz de Vasconcelos se destacou e, pela segunda vez consecutiva, levou o Selo Ouro.

O prêmio é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que avalia as redes municipais de ensino que se destacaram em manter estratégias eficazes para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas na idade certa.

Segundo a prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscilla Gambale, ganhar mais uma vez o Selo Ouro reflete o compromisso da cidade com a Educação: “Com certeza é uma alegria para todos recebermos esse prêmio pelo segundo ano consecutivo. Isso reflete o compromisso da cidade em garantir políticas públicas que facilitam o aprendizado do aluno dentro da sala de aula. Essa é a nossa responsabilidade”, pontuou.

Entre as ações que possibilitaram o avanço nos números de alfabetizados no município estão a formação de docentes e gestores, distribuição de materiais didáticos e complementares e a institucionalização da política de alfabetização.

“Esses resultados só são possíveis graças ao empenho dos nossos professores e gestores. Eles trabalham duro todos os dias e fazem isso acontecer”, pontuou a secretária de Educação, Paula Trevizolli.