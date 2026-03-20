Interdição na Estrada do Quinzinho altera circulação em Santa Isabel para obras de infraestrutura

Via será bloqueada durante toda a sexta-feira para sondagem de solo que antecede construção de ponte na região
A Prefeitura de Santa Isabel anunciou a interdição total da Estrada do Quinzinho, via localizada paralelamente à entrada da Irmã Rafaela, no município de Santa Isabel.
A medida será válida nesta sexta-feira, dia 20 de março, das 8h às 18h, e faz parte de uma etapa técnica importante para futuras obras de mobilidade urbana na região.
Interdição será total ao longo do dia
Durante o período informado, não será permitido o acesso de veículos nem de pedestres na via, o que impacta diretamente a rotina dos moradores locais.
A restrição inclui:
Bloqueio completo da circulação
Impossibilidade temporária de entrada e saída de residências
A orientação é para que os moradores se organizem com antecedência, evitando deslocamentos no horário da interdição.
Serviço faz parte de estudo para construção de ponte
De acordo com a Prefeitura de Santa Isabel, a intervenção ocorre para a realização de serviços de sondagem de solo.
Essa etapa é essencial para levantar informações técnicas sobre o terreno, que serão utilizadas no planejamento da futura construção de uma ponte de acesso na região.
A obra tem como objetivo:
Melhorar a mobilidade urbana
Aumentar a segurança viária
Facilitar o deslocamento de moradores
Impacto temporário, benefício permanente
Embora a interdição cause transtornos momentâneos, a administração municipal reforça que a ação faz parte de um projeto maior de infraestrutura.
Os estudos técnicos são fundamentais para garantir a viabilidade e a segurança da futura obra, evitando problemas estruturais e assegurando melhor qualidade na execução.
Prefeitura pede compreensão da população
A Prefeitura de Santa Isabel destaca que a colaboração da população é essencial para o andamento dos trabalhos.
A recomendação é que os moradores programem seus deslocamentos com antecedência, considerando o período de bloqueio total da via.