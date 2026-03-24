Poá intensifica ações de combate à tuberculose com atendimentos em bairros e orientação à população

Programação inclui busca ativa de sintomáticos, coleta de exames e atendimento especializado ao longo do mês de março

A Secretaria de Saúde de Poá, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, intensifica ao longo do mês de março as ações de combate à tuberculose no município. As atividades são realizadas com apoio do Serviço de Assistência Especializada (SAE), levando orientação à população, busca ativa de sintomáticos respiratórios e coleta de exames em diferentes regiões da cidade.

As ações têm como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, promover o diagnóstico precoce e reforçar a conscientização sobre a doença. A programação inclui atendimentos no dia 25 de março, na Praça do Relógio, na região central, das 13h às 16h, e no dia 30 de março, na rua Edwiges Andrade Pimenta – Vila São Francisco (Raspadão), das 8h às 12h. Em ambas as datas, serão oferecidos orientação e coleta de exames gratuitamente.

A iniciativa é voltada especialmente para pessoas que apresentam sintomas respiratórios, como tosse por três semanas ou mais, febre (principalmente no período da tarde), suor noturno, perda de peso, cansaço, falta de apetite e, em casos mais graves, tosse com sangue.

De acordo com o secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, a intensificação das ações é fundamental para conter a doença no município. “Nosso foco é identificar precocemente os casos e garantir o tratamento adequado. A tuberculose tem cura, e quanto mais cedo for diagnosticada, maiores são as chances de recuperação. Por isso, estamos levando esses serviços para mais perto da população”, destacou.

O prefeito Saulo Souza ressaltou a importância do trabalho preventivo e do cuidado com a saúde pública. “Estamos investindo em ações que vão até a população, facilitando o acesso ao diagnóstico e à informação. A saúde preventiva é uma das nossas prioridades, e essas iniciativas reforçam o compromisso da nossa gestão com o bem-estar dos poaenses”, afirmou.

Além das ações itinerantes, o município oferece atendimento contínuo no SAE, localizado no Centro de Especialidades Médicas (CEME), na rua Marquesa de Santos, 186, Jardim Medina (2º andar). O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, com atendimento, realização de exames e acompanhamento para prevenção e tratamento da tuberculose. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 4636-3875 e (11) 4639-7204.