A troca solidária de alimentos não perecíveis para a 40ª Festa da Uva Fina de Ferraz de Vasconcelos já está liberada em diversos pontos da cidade. O evento ocorrerá entre os dias 11 e 15 de outubro, no Complexo Esportivo Gothard Kaesemodel Jr., o antigo Birutão, em comemoração ao aniversário de 70 anos de emancipação político-administrativa.

Com a entrada solidária, o público ajudará as famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade, já que os donativos serão utilizados para integrar as cestas básicas. Para cada dia de festa, será necessário a doação de um alimento específico entre as opções sugeridas. No primeiro dia, 11/10, o show do Zé Neto e Cristiano arrecadará 1 quilo de arroz ou 500g de café. Em seguida, no dia 12 (feriado da Padroeira), a doação será 1 pacote de macarrão ou 1 litro de leite para assistir Simone Mendes, e no dia 13 para o show do Luan Santana será necessário 1 quilo de feijão ou 1 litro de óleo.

Já no aniversário da cidade, em 14 de outubro, o público da dupla sertaneja Maiara e Maraisa doará 1 molho de tomate ou 1 quilo de farinha de trigo. O encerramento ficará por conta do cantor Alexandre Pires, no dia 15 (domingo), com a arrecadação de 1 pacote de sal, açúcar ou fubá.



Para agilizar o processo de troca, é necessário realizar o cadastro por meio do link: www.cultura.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/shows/.



Os pontos de troca estão espalhados pela cidade: UBS da Vila São Paulo, UBS Santo Antônio, Procon (Cic), Secretaria de Cultura e Turismo, Estação Cidadania e Cultura (Cidade Kemel), Paço Municipal (Prefeitura de Ferraz), Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Saúde.

As doações serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Vale destacar que os ingressos são limitados e sujeitos à disponibilidade.

PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira (11): Zé Neto e Cristiano

Quinta-feira(12): Simone Mendes

Sexta-feira (13): Luan Santana

Sábado (14): Maiara e Maraisa

Domingo (15): Alexandre Pires

PONTOS DE TROCA

UBS da Vila São Paulo: Avenida Vinicius de Moraes, 386, Vila São Paulo

UBS Santo Antônio: Rua Guarani, 581, Vila Santo Antônio

Procon (Cic): Avenida Governador Jânio Quadros, 967, Parque São Francisco

Secretaria de Cultura e Turismo: Parque Municipal Nosso Recanto (Rua Lourenço Paganucci, 1.133- Jardim Pérola)

Estação Cidadania e Cultura (Cidade Kemel): Rua Francisco Sperandio, 700, Cidade Kemel

Paço Municipal: Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos (Rua Pedro Foschini, 200, Vila Romanopolis)

Fundo Social de Solidariedade: Rua Santa Catarina, 330, Vila Romanopolis

Secretaria de Saúde: Rua Santa Catarina, 35, Vila Romanopolis

Texto: Jamile Matos – MTB: 87869/SP/Secom Ferraz.