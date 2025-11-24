GCM encontra frigorífico clandestino no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes descobriu um frigorífico clandestino no distrito de Jundiapeba após a denúncia de um vizinho que suspeitou de um possível roubo no local. Ao chegar ao endereço, os agentes encontraram animais vivos e mortos, além de indícios claros de abate irregular.

Segundo a reportagem do G1, publicada na manhã desta segunda-feira (24), o estabelecimento funcionava sem autorização e as carnes eram vendidas para açougues da região. A advogada do estabelecimento esteve no local e disse aos agentes que as carnes produzidas ali eram comercializadas com açougues, porém não informou quais eram os compradores. A situação chamou a atenção pela estrutura improvisada e pela forma como os animais eram mantidos.

Ainda segundo o G1, um homem que estava no imóvel foi detido e levado à delegacia para prestar depoimento. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação do caso. A ocorrência ainda está em andamento.