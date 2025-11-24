Idoso de 71 anos é encontrado morto dentro de carro submerso em Salesópolis

Vítima morava sozinha e foi localizada pela ex-esposa; causas da morte estão sendo investigadas

Um idoso de 71 anos foi encontrado morto na tarde deste domingo (23) após o carro em que estava ficar submerso em um tanque de água em uma chácara no bairro Serrote, em Salesópolis, na Grande São Paulo. A ocorrência foi registrada por volta das 12h30.

Segundo a Polícia Militar, a ex-esposa da vítima foi quem localizou o veículo dentro da água. Ela relatou estranhar a falta de contato com o homem, com quem costumava falar diariamente, e decidiu ir até a propriedade, onde ele morava sozinho.

O Corpo de Bombeiros retirou o corpo do idoso do carro, e um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte às 13h43. De acordo com a equipe, a vítima apresentava sinais compatíveis com afogamento.

Causas da morte ainda são desconhecidas

Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado o acidente. A Polícia Civil se deslocou até a chácara para realizar perícia e registrar o caso. Ainda não é possível afirmar se a morte ocorreu devido a um acidente, um mal súbito ao volante ou outra circunstância.

As autoridades seguem investigando para esclarecer o ocorrido.