Temer critica “radicalização” no Brasil e alerta para riscos à democracia

Ex-presidente afirma que cenário político atual vai além da polarização e resulta em confrontos e agressões

Temer vê ambiente político mais tenso no país

O ex-presidente Michel Temer afirmou nesta terça-feira (7) que o Brasil vive um cenário de “radicalização” política, e não apenas de polarização, como costuma ser descrito.

A declaração foi feita durante participação na Conferência dos Municípios, onde Temer analisou o ambiente político em um ano eleitoral.

Diferença entre polarização e radicalização

Segundo o ex-presidente, a polarização é um elemento natural e até positivo em democracias, pois envolve a disputa de ideias, projetos e visões de governo.

“A polarização no sistema democrático é uma coisa importantíssima”, afirmou.

No entanto, ele destacou que o cenário atual ultrapassa esse limite.

“O que há no Brasil hoje não é polarização, o que há é radicalização”, disse.

Extremos políticos intensificam conflitos

Temer atribuiu o aumento da tensão aos extremos políticos, que, segundo ele, têm levado o debate público a níveis mais agressivos.

De acordo com o ex-presidente, essa radicalização transforma divergências políticas em conflitos diretos entre grupos, envolvendo questões sociais e econômicas.

Ele citou exemplos como disputas entre classes sociais e até confrontos físicos entre pessoas com posicionamentos diferentes.

Agressões contrariam princípios democráticos

Ainda segundo Temer, o cenário atual tem gerado episódios de violência que vão além do debate político.

“São agressões não só entre brasileiros, mas às vezes em relação a prédios públicos”, afirmou.

Para o ex-presidente, esse tipo de comportamento não faz parte do funcionamento de uma democracia e vai contra os princípios estabelecidos na Constituição.

Alerta em ano eleitoral

As declarações ocorrem em um momento de intensificação do debate político no país, com a proximidade de eleições.

O alerta de Temer reforça a preocupação com o nível do debate público, especialmente diante do risco de escalada de conflitos e da necessidade de الحفاظ das instituições democráticas.