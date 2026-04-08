Fundo Social de Suzano amplia quantidade de pontos de troca de ingressos para shows

Parque Max Feffer e seis supermercados se juntam aos locais já existentes como opções para aquisição de bilhetes para o Suzano Music Festival

O Fundo Social de Solidariedade ampliou nesta terça-feira (07/04) a rede de troca de ingressos para os shows do Suzano Music Festival, em comemoração ao aniversário dos 77 anos de emancipação político-administrativa do município. Além dos pontos já existentes, a cidade passou a contar com sete novos endereços, distribuídos em diferentes regiões para facilitar o acesso da população.

Os novos locais são o Parque Municipal Max Feffer (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) e os supermercados Primos (rua Jeca Tatu, 846 – Vila Urupês), Comercial Esperança (rua General Francisco Glicério, 1718 – Jardim Anzai), Semar (rodovia Índio Tibiriçá, 4.600 – Raffo), Mago (avenida Katsutoshi Naito, 974 – Cidade Boa Vista) Nagumo (avenida Francisco Marengo , 2.301 – Jardim Dona Benta) e Shibata (avenida Armando Salles de Oliveira, 1.520 – Parque Suzano), todos em funcionamento imediato. As unidades se somam aos equipamentos culturais, ao Paço Municipal, ao Mercado Municipal e ao Suzano Shopping, que permanecem atendendo normalmente.

O Suzano Music Festival será realizado de quinta-feira (09/04) a domingo (12/04) no Parque Municipal Max Feffer, reunindo grandes artistas nacionais que devem atrair milhares de pessoas. A programação traz Leonardo na abertura, no dia 9 (quinta-feira); Murilo Huff no dia 10 (sexta-feira); Léo Santana e a dupla Maiara & Maraisa no dia 11 (sábado); e Roupa Nova no encerramento, em 12 de abril (domingo).

A troca solidária funciona mediante a doação de alimentos específicos conforme a data da apresentação: arroz para o dia 9, óleo para o dia 10, macarrão (dois pacotes) ou leite para o dia 11 e feijão para o dia 12. Cada morador pode retirar até cinco ingressos por show, desde que tenha mais de 18 anos. Menores poderão participar dos eventos acompanhados por pais ou responsáveis. A distribuição segue enquanto houver tickets disponíveis.

Os novos pontos também atenderão à população sem interrupção. Os pontos tradicionais continuam ativos: o Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, na rua Baruel, 501, no centro; o Mercado Municipal, na rua Nove de Julho, 1.255, no Jardim Santa Helena; e o Suzano Shopping, que fica na rua Sete de Setembro, 555, no Conjunto Residencial Iraí. Também permanecem atendendo, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, todos os equipamentos culturais, como a Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva (rua Manoel Ramos, 14 – Parque Palmeiras), o Centro Cultural Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68 – Jardim Cacique), o Centro Cultural Fumiko Fukushima Katsumata (rua Getúlio Moreira de Souza, 30 – Jardim Casa Branca), o Centro Cultural Nelson da Cruz (rua Dr. Artur Saboya, 389 – Cidade Boa Vista), o CEU Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 512 – Jardim Gardênia Azul) e o Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro).

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Déborah Ishi, destacou que a adesão da população tem sido essencial para ampliar o alcance da campanha e fortalecer o apoio às famílias mais vulneráveis. “Estamos muito felizes com o engajamento dos moradores. Cada doação representa um gesto de cuidado com quem mais precisa, e essa corrente solidária faz toda a diferença. Continuamos contando com a colaboração de todos, sempre lembrando da importância de doar alimentos dentro do prazo de validade para garantir segurança no encaminhamento às famílias atendidas”, disse.

O prefeito Pedro Ishi destacou o forte engajamento da população na campanha e o impacto positivo da iniciativa para as famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade. “Temos visto uma participação muito expressiva dos moradores, que estão unindo a celebração do aniversário da cidade a um gesto concreto de solidariedade. Esse movimento faz toda a diferença para as famílias que mais precisam e mostra o quanto Suzano se mobiliza pelo bem comum. Reforçamos apenas que todos os alimentos doados precisam estar dentro do prazo de validade, garantindo segurança no atendimento às famílias assistidas pelo Fundo Social”, afirmou.