MP de Lula destina recursos de apostas e até R$ 200 milhões ao fundo da Polícia Federal

Medida Provisória amplia financiamento do Funapol e autoriza uso de verbas para saúde e operações policiais

Governo reforça orçamento da Polícia Federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a Medida Provisória nº 1.348/2026, que fortalece o financiamento do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol).

A medida prevê o repasse de parte da arrecadação das apostas esportivas online, conhecidas como “bets”, além de autorizar um aporte de até R$ 200 milhões do Tesouro Nacional ainda em 2026, condicionado ao cumprimento das regras fiscais.

Recursos das apostas terão destinação gradual

A nova regra estabelece que 3% da arrecadação das apostas de quota fixa será destinada ao fundo da Polícia Federal. No entanto, haverá um período de transição:

Em 2026, o percentual será de 1%, passando para 2% em 2027, até atingir os 3% nos anos seguintes.

A iniciativa busca criar uma fonte contínua de financiamento para as atividades da corporação, especialmente no combate ao crime organizado.

Fundo poderá receber novas fontes de financiamento

Além das apostas, a Medida Provisória amplia as possibilidades de receita do Funapol. O fundo poderá receber:

Transferências de entes federativos, recursos de organismos internacionais, doações de pessoas físicas e jurídicas, além de outras receitas legais.

A medida reforça a estratégia de diversificar o financiamento das atividades de segurança pública federal.

Uso dos recursos é ampliado

O texto também autoriza a ampliação do uso dos recursos do fundo. Entre as novas destinações estão:

Custeio de assistência à saúde dos servidores da Polícia Federal, incluindo ressarcimento de despesas médicas, desde que haja disponibilidade orçamentária.

Outra possibilidade prevista é a retribuição por atividades extraordinárias, com o objetivo de aumentar a eficiência operacional da corporação.

Benefícios podem ser estendidos a outras forças

A Medida Provisória também abre espaço para que benefícios como o auxílio-saúde sejam estendidos a outras categorias, como servidores da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Penal Federal.

Nesses casos, o custeio será feito com parte dos recursos provenientes das apostas, conforme regulamentação do Ministério da Justiça e Segurança Pública.