Ex-ministro de Lula é deportado do Panamá e governo panamenho pede desculpas após incidente

Franklin Martins foi impedido de seguir viagem para a Guatemala após abordagem no aeroporto da Cidade do Panamá; autoridades panamenhas reconheceram erro da imigração

O jornalista Franklin Martins, ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, foi detido e deportado do Panamá após desembarcar no aeroporto da Cidade do Panamá na última sexta-feira (6).

Segundo relato do ex-ministro, ele fazia apenas uma conexão aérea com destino à Guatemala, quando foi abordado por policiais de imigração no aeroporto.

Após o episódio, o governo panamenho enviou uma carta oficial de desculpas ao governo brasileiro, afirmando que a deportação ocorreu por um equívoco no sistema de controle migratório.

Abordagem ocorreu durante conexão no aeroporto

De acordo com informações relatadas por Franklin Martins, dois agentes de segurança o abordaram logo após o desembarque no aeroporto da capital panamenha.

Ele foi conduzido a uma área reservada do terminal, onde passou por uma entrevista com autoridades migratórias, que fizeram perguntas sobre sua presença no país e também sobre sua prisão no Brasil em 1968, durante o período da Ditadura Militar no Brasil.

Durante a conversa, os agentes informaram que ele não poderia seguir viagem para a Guatemala e que seria deportado de volta ao Brasil.

Segundo o jornalista, a justificativa apresentada pelas autoridades foi a existência de uma norma migratória que restringe a entrada ou trânsito de estrangeiros com antecedentes relacionados a crimes graves.

Ex-ministro afirma que prisão ocorreu durante a ditadura

Ainda segundo o relato, Franklin Martins afirmou aos agentes que não possui condenações criminais, ressaltando que a prisão ocorrida em 1968 esteve ligada à luta contra o regime militar brasileiro.

O ex-ministro também afirmou que não teve autorização para entrar em contato com a Embaixada do Brasil durante o episódio, sendo escoltado por agentes até o embarque de retorno.

Horas depois da abordagem, ele foi colocado em um voo de volta para o Rio de Janeiro.

Governo brasileiro pediu esclarecimentos

Após o ocorrido, o caso foi comunicado ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, também conhecido como Itamaraty.

O chanceler brasileiro Mauro Vieira entrou em contato com o governo do Panamá para solicitar esclarecimentos sobre a deportação.

Segundo autoridades brasileiras, o episódio gerou preocupação pelo fato de envolver um ex-ministro de Estado e um cidadão brasileiro em trânsito internacional.

Panamá reconhece erro e envia carta de desculpas

Em resposta ao pedido de explicações, o chanceler do Panamá, Javier Martínez-Acha, enviou uma carta ao governo brasileiro reconhecendo que houve um equívoco na aplicação dos procedimentos migratórios.

No documento, o ministro afirmou que a decisão foi tomada com base em informações registradas nos sistemas utilizados pelas autoridades de imigração do país.

O chanceler também destacou que Franklin Martins é bem-vindo no Panamá, reiterando o respeito do governo panamenho pela trajetória política e profissional do ex-ministro brasileiro.

Franklin Martins diz que episódio não foi perseguição

Após retornar ao Brasil, Franklin Martins afirmou acreditar que o episódio não foi uma perseguição pessoal, mas possivelmente resultado de procedimentos automatizados de controle migratório.

Segundo ele, a situação pode refletir mudanças recentes nos sistemas internacionais de segurança e imigração, que têm adotado critérios mais rígidos para entrada ou trânsito de estrangeiros.

O ex-ministro informou que relatou todos os detalhes do episódio ao Itamaraty, que acompanhou o caso junto às autoridades panamenhas.