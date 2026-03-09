Frente fria provoca temporais e coloca todo o estado de São Paulo em alerta para alagamentos

Previsão indica chuva forte, rajadas de vento e risco de quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia nesta segunda-feira (9)

Uma frente fria que avança pelo Sudeste deve provocar chuvas fortes em todo o estado de São Paulo nesta segunda-feira (9), aumentando o risco de alagamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que prevê instabilidade ao longo do dia e possibilidade de temporais intensos, especialmente durante a tarde.

Segundo o órgão, o aviso de chuvas intensas é válido até as 23h59 desta segunda-feira, abrangendo todas as regiões do estado.

Previsão do tempo indica chuva forte durante a tarde

De acordo com a previsão meteorológica, a capital paulista deve começar o dia com muitas nuvens e poucas aberturas de sol pela manhã. A partir da tarde, no entanto, a tendência é de chuva forte acompanhada de trovoadas, o que pode provocar alagamentos em diferentes pontos da cidade.

À noite, a previsão indica céu encoberto e chuva mais fraca, mantendo o tempo instável.

Na capital de São Paulo, os termômetros devem variar entre 18°C de mínima e 25°C de máxima ao longo do dia.

Inmet alerta para risco de alagamentos e queda de árvores

O alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia destaca que as condições climáticas podem provocar chuvas intensas e rajadas de vento, aumentando o risco de ocorrências em áreas urbanas.

Entre os possíveis impactos apontados pelo instituto estão alagamentos em ruas e avenidas, queda de árvores, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A recomendação é que a população redobre os cuidados durante os temporais, evitando áreas alagadas e locais com grande concentração de árvores.

Frente fria e ar quente intensificam a instabilidade

Segundo informações do Climatempo, a segunda semana de março começa com tempo bastante instável no estado de São Paulo.

A condição de chuva forte está relacionada à combinação entre a passagem de uma frente fria e a presença de ar quente e úmido sobre a região Sudeste, cenário que favorece a formação de tempestades.

Os meteorologistas apontam que essa frente fria tem intensidade acima do normal para esta época do ano, o que aumenta o potencial para precipitações mais volumosas.

Temporais recentes já causaram transtornos na Grande São Paulo

Nos últimos dias, as chuvas já provocaram impactos em diferentes regiões da Grande São Paulo.

No domingo (8), cinco córregos transbordaram na capital, deixando a cidade em estado de atenção para alagamentos. Diversas vias ficaram inundadas, e até veículos da concessionária de energia ficaram presos em uma rua alagada na Zona Sul.

Um dos casos ocorreu na região do Ipiranga, onde funcionários da companhia elétrica enfrentaram dificuldades para circular devido ao nível da água.

Temporal no fim de semana causou morte na região metropolitana

O forte temporal que atingiu a região no sábado (7) também provocou uma morte em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, um homem foi arrastado pela correnteza durante a chuva intensa e acabou ficando preso dentro de um carro.

O caso reforça os riscos provocados pelas tempestades, especialmente em locais sujeitos a enxurradas e alagamentos repentinos.

Previsão para esta segunda-feira em São Paulo

Para esta segunda-feira (9), a previsão indica tempo instável durante todo o dia na capital paulista.

A expectativa é de sol entre muitas nuvens pela manhã, seguido por pancadas de chuva fortes à tarde e chuva mais fraca durante a noite.

O volume de precipitação previsto é de aproximadamente 29,9 milímetros, quantidade suficiente para provocar transtornos pontuais em áreas mais vulneráveis a alagamentos.