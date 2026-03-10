Mãe é presa pela Polícia Federal suspeita de abusar das próprias filhas no Rio de Janeiro

Operação Guardiões foi realizada em Duque de Caxias e investiga crimes de estupro de vulnerável e compartilhamento de material de abuso infantil na internet

Uma mulher de 33 anos foi presa pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (10) durante uma operação realizada no município de Duque de Caxias, na região da Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Ela é suspeita de abusar sexualmente das próprias filhas, de 4 e 9 anos, além de produzir e compartilhar material de abuso infantil na internet.

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Guardiões, deflagrada pela Polícia Federal com o objetivo de reprimir crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual infantil em ambientes digitais, incluindo fóruns clandestinos da internet.

Operação cumpriu mandados de prisão e busca

Durante a operação, agentes federais também cumpriram dois mandados de busca e apreensão para coletar provas relacionadas à investigação.

De acordo com as autoridades, equipamentos eletrônicos foram apreendidos, incluindo o telefone celular da suspeita. O aparelho será submetido a perícia técnica criminal, que deverá analisar os arquivos armazenados e eventuais registros de compartilhamento de material ilegal.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu, responsável pela investigação do caso.

Investigação começou após identificação de material na Dark Web

As investigações tiveram início ainda em 2025, após equipes especializadas detectarem arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil circulando em fóruns da Dark Web.

A partir do rastreamento do material e de levantamentos técnicos realizados pelos investigadores, foi possível identificar a suspeita como uma das responsáveis pela produção e disseminação dos arquivos.

Segundo a Polícia Federal, além da publicação do material em ambientes clandestinos da internet, há indícios de que as mídias também eram compartilhadas por meio de aplicativos de mensagens.

As autoridades agora analisam os dispositivos apreendidos para identificar possíveis cúmplices e verificar se há outras vítimas envolvidas no esquema criminoso.

Crianças foram identificadas e recebem acompanhamento

Durante a investigação, as duas crianças vítimas dos abusos foram identificadas pelas autoridades.

Após a ação policial, elas foram encaminhadas para acompanhamento e proteção junto ao Conselho Tutelar, que deverá garantir suporte e acompanhamento especializado às vítimas.

Casos envolvendo abuso sexual infantil exigem medidas de proteção imediatas, incluindo apoio psicológico, acompanhamento social e ações voltadas à preservação dos direitos das crianças.

Suspeita responderá por diversos crimes

Segundo a Polícia Federal, a mulher presa deverá responder por uma série de crimes previstos na legislação brasileira, incluindo:

— Estupro de vulnerável

— Produção de material contendo abuso sexual infantil

— Armazenamento desse tipo de conteúdo

— Compartilhamento de mídias com cenas de exploração sexual de crianças

Se condenada, as penas podem somar décadas de prisão, já que os crimes envolvendo abuso infantil são considerados extremamente graves pela legislação brasileira.

A Operação Guardiões faz parte de um conjunto de ações realizadas pela Polícia Federal em todo o país para combater redes de exploração sexual infantil na internet, um tipo de crime que frequentemente envolve a circulação de material ilegal em plataformas clandestinas e redes ocultas da web.