Roda de conversa reúne mulheres da ginástica municipal em ação especial no Parque Nosso Recanto

Iniciativa das secretarias de Meio Ambiente e Assistência Social promoveu integração, orientações e atividades de bem-estar na manhã desta segunda-feira

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou, na manhã de segunda-feira (9), uma roda de conversa voltada às participantes da ginástica municipal no Parque Nosso Recanto, no Jardim Ferrazense. A atividade foi organizada pela Secretaria de Verde, Meio Ambiente e Proteção Animal em parceria com a Secretaria de Assistência Social e reuniu aproximadamente 40 mulheres.

O encontro contou com a participação da assistente social Telma, representante do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que conduziu o diálogo com as participantes. Durante a conversa, foram abordados temas ligados ao fortalecimento das mulheres, convivência social e cuidados com a saúde e o bem-estar.

Além do momento de diálogo, a programação incluiu um café da manhã saudável e a distribuição de brindes, proporcionando um ambiente acolhedor para integração e troca de experiências entre as participantes das atividades físicas.

A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas pela administração municipal durante o mês de março, com foco na valorização das mulheres e na promoção de atividades que estimulem qualidade de vida, convivência e fortalecimento social.

Segundo a diretora do Departamento de Documentação e Informação da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, Paula Valentim, a atividade buscou ampliar o cuidado e a atenção às mulheres que participam das atividades. “A proposta foi proporcionar um momento de acolhimento, integração e reflexão, valorizando as mulheres e incentivando o cuidado com a saúde e o bem-estar”, ressalta.