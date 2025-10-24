Cabelereiro de Ferraz segue desaparecido 12 horas após ser sequestrado em via pública

Mais de 12 horas após o sequestro do cabeleireiro Rogério Carlos Honorato, conhecido como Tchaquinha, ainda não há informações oficiais sobre o seu paradeiro.

O caso aconteceu na noite de quinta-feira (23), por volta das 21h, na esquina da Rua Pedro Leite com a Avenida Santos Dumont, onde Rogério possui um salão. Ele foi abordado por três homens e forçado a entrar em um veículo. Testemunhas relataram que ele tentou resistir, iniciando luta corporal, mas foi dominado e levado pelos autores.

Durante a ação, um celular caiu no chão e foi recolhido por moradores que acionaram as autoridades. O aparelho já está sob posse da Polícia Civil, que faz a perícia e trata o conteúdo como uma das principais linhas de investigação para identificação dos envolvidos.

🚨 Informações ainda não confirmadas

Circulam relatos de que um carro com características semelhantes ao utilizado no sequestro teria sido encontrado queimado em uma área de mata na região da Vila Margarida.

Em um comentário feito em publicações nas redes sociais, uma mulher afirma que sua mãe ouviu disparos de arma de fogo nas proximidades pouco antes do veículo ser localizado.

⚠️ Reforçamos que essas informações ainda não foram confirmadas oficialmente pela polícia.

🔍 Investigação

A Polícia Civil de Ferraz de Vasconcelos segue investigando o caso e analisando o material apreendido. O sigilo está mantido para não prejudicar as diligências.

Quem tiver informações que possam ajudar a localizar Rogério pode entrar em contato com as autoridades. O anonimato é garantido.