Orquídea Fest Poá reúne produtores e visitantes em um espetáculo de flores e música

A Orquídea Fest Poá voltou a reunir apaixonados por natureza em um evento marcado pela variedade, simpatia e troca de conhecimento. O encontro, que já se tornou tradição, contou com a presença de expositores experientes e novos empreendedores, encantando o público com cores, aromas e muita inspiração.

Entre os destaques, estavam Heloísa Beatriz e seu pai Cláudio, proprietário do stand Edninha Plantas, que participa pela quarta vez do evento. Ela conta que cada edição tem sido melhor que a anterior.



“Sempre mais satisfação, muito legal, sempre mais gente. A organização é tranquila e recepcionista”, disse, sorridente.



Heloísa levou uma ampla variedade de suculentas, folhagens e frutíferas, com exceção das orquídeas. Ela fez questão de compartilhar dicas simples de cuidados:



“Suculentas gostam de sol, mas pedem pouca água. Já as folhagens preferem sombra e um pouco mais de atenção na rega.”

Outra participante que conquistou olhares foi Janaína, dona do stand Floristeria Vanilla, que estreou na feira com entusiasmo.



“Foi minha primeira participação e também meu primeiro stand. Uma experiência nova e perfeita pra mim”, contou.



O destaque do seu espaço foi a Phalaenopsis, conhecida popularmente como orquídea-borboleta. Janaína explicou que a planta precisa de claridade indireta, pois o sol direto pode ressecar suas flores rapidamente. Além disso, ela reforçou a importância da rega regular e da adubação periódica.

“Participar de eventos assim ajuda muito o produtor. O destaque faz o produto crescer e ser mais reconhecido”, completou.“

A abertura oficial do evento contou com a presença do prefeito Saulo Souza e sua primeira dama Flávia Souza, iniciou a cerimônia agradecendo aos secretários, convidados e representantes locais, além de destacar a beleza das orquídeas expostas. A solenidade foi embalada pela execução do Hino Nacional, e do hino da cidade de Poá interpretado pela orquestra da cidade, emocionando o público presente.

Mais uma vez, a Orquídea Fest Poá mostrou que é um espaço de encantamento, aprendizado e conexão com a natureza, unindo produtores, colecionadores e curiosos em torno de um mesmo amor: o verde que transforma.

🌿 Lembrando que a Festa vai até o dia 26, domingo.

A entrada para os shows é solidária, e cada noite conta com uma grande atração musical:

🎤 23/10 – Bruna Karla | 1 pacote de macarrão

🎶 24/10 – Simone Mendes | 1 kg de arroz

🎧 25/10 – Alok | 1 kg de feijão

🎵 26/10 – Péricles | 1 litro de leite ou em pó

Uma programação especial que combina solidariedade, música e amor pelas plantas — tudo para celebrar a natureza e a comunidade. 🌸