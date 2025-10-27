Receita Federal libera consulta ao lote da malha fina de outubro; pagamento será feito dia 31

A Receita Federal abriu nesta sexta-feira (24) a consulta ao lote da malha fina de fevereiro, que também contempla restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, 248.894 contribuintes receberão R$ 602,96 milhões, sendo R$ 349,31 milhões destinados a quem tem prioridade no reembolso.

A distribuição das restituições segue os critérios de prioridade:

158.775 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por Pix;

36.714 contribuintes de 60 a 79 anos;

30.867 contribuintes sem prioridade;

10.871 contribuintes com maior renda do magistério;

5.040 contribuintes com deficiência ou doença grave;

6.627 contribuintes acima de 80 anos.

O pagamento será feito em 31 de outubro, na conta ou na chave Pix informada na declaração. Quem não estiver na lista deve verificar pendências no e-CAC e enviar uma declaração retificadora para aguardar os próximos lotes.

Valores não depositados devido a conta desativada ou outros problemas ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil, podendo ser transferidos para qualquer conta em nome do contribuinte. Após esse prazo, o valor deve ser solicitado pelo Portal e-CAC.