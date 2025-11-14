Explosão no Tatuapé: depósito clandestino de fogos e suspeita de fabricação de balões deixam um morto e causam destruição

Uma explosão de grandes proporções atingiu um imóvel na noite de quinta-feira (13) no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, deixando um homem morto, dez feridos e causando danos em pelo menos 23 residências da região. O incidente ocorreu por volta das 19h45 e provocou pânico entre moradores, que relataram clarões, deslocamento de ar e estouro de vidros a vários quarteirões de distância.

Depósito ilegal e indícios de produção de balões

De acordo com o boletim de ocorrência, o imóvel funcionava como um depósito clandestino de fogos de artifício. Durante as buscas, equipes da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e do Gate encontraram materiais que indicam também a possível fabricação de balões — prática proibida no país por oferecer risco de incêndios e acidentes.

Três explosões consecutivas destruíram completamente a casa e lançaram destroços sobre veículos e imóveis próximos. Um dos carros chegou a ser atingido por um portão arremessado pela força do impacto.

Vítima pode ser morador já investigado por balões

A vítima fatal ainda está em processo de identificação, mas a principal suspeita é de que seja Adir de Oliveira Mariano, 46 anos, morador da residência. Ele já havia sido investigado há mais de uma década por envolvimento com grupos que soltavam balões no interior do estado, embora tenha sido absolvido na época.

A família informou que aguarda confirmação oficial do Instituto Médico Legal (IML) para saber se o corpo encontrado no local é realmente o de Adir. A esposa dele não estava em casa no momento da explosão.

Danos se estendem por três quarteirões

A força da explosão causou destruição em larga escala. Vidros de uma unidade de fast-food do outro lado da avenida estouraram, motos caíram e pelo menos nove veículos foram danificados. Casas num raio de três quarteirões foram afetadas pelo deslocamento de ar.

Moradores relataram momentos de desespero:

“Vimos um clarão muito forte e sentimos tudo tremer. Parecia noite de Ano Novo, com fogo se espalhando pelas casas vizinhas”, contou uma moradora.

Outra residente disse que a janela de seu quarto foi arremessada para dentro do imóvel no momento da explosão.

Investigações continuam

A área permanece interditada pela Defesa Civil e pela Polícia Civil, que apuram se o imóvel funcionava como depósito de fogos e local de produção de balões de maneira sistemática. A perícia busca esclarecer a origem exata da explosão, já que outros artefatos possivelmente não detonados foram encontrados na casa.

O caso foi registrado como explosão, crime ambiental e lesão corporal, e a investigação prossegue no 30º Distrito Policial do Tatuapé.