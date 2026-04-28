Ex-presidente do BRB busca acordo de delação e pede transferência da Papuda

Defesa de Paulo Henrique Costa alega necessidade de ambiente adequado para tratativas com autoridades e levanta impacto potencial nas investigações do caso Banco Master

Pedido ao STF coloca delação no centro do caso

O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, formalizou junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de transferência do Complexo Penitenciário da Papuda para a Superintendência da Polícia Federal. O objetivo central é viabilizar a negociação de um acordo de colaboração premiada, instrumento que pode alterar o rumo das investigações em curso.

O requerimento foi encaminhado ao ministro André Mendonça, relator do caso envolvendo o chamado “Banco Master”. A defesa sustenta que o executivo já manifestou interesse em cooperar com as autoridades, o que incluiria fornecer informações detalhadas sobre possíveis irregularidades no sistema financeiro investigado.

Defesa aponta dificuldades na Papuda

Um dos principais argumentos apresentados pelos advogados diz respeito às condições de custódia na Papuda. Segundo a defesa, o ambiente atual não garantiria o sigilo necessário para conversas estratégicas entre o investigado e seus representantes legais.

Essa questão é considerada sensível porque acordos de delação premiada exigem confidencialidade absoluta, especialmente na fase inicial de negociação, quando são discutidos termos, provas e possíveis implicações para outros envolvidos.

Além disso, os advogados pediram que a Procuradoria-Geral da República seja ouvida antes de qualquer decisão, reforçando o caráter formal e institucional do pedido.

Investigação do caso Master ganha novo peso

A possibilidade de colaboração por parte de Paulo Henrique Costa acendeu um alerta entre as defesas de outros investigados. Isso porque ele ocupava uma posição estratégica e teria acesso a informações técnicas relevantes sobre o funcionamento do esquema investigado.

Entre os pontos que podem ser esclarecidos estão:

A dinâmica da compra de carteiras consideradas fraudulentas pelo BRB, supostamente ligadas ao Banco Master

O nível de conhecimento e eventual participação de outros agentes no processo

A existência de autorizações superiores ou decisões colegiadas dentro da instituição

Especialistas avaliam que uma delação com esse nível de detalhamento pode ampliar significativamente o alcance da investigação, trazendo novos elementos probatórios e até redefinindo responsabilidades.

Decisão depende de múltiplos fatores

Apesar da sinalização de interesse, a efetivação de um acordo de delação premiada não é automática. O processo depende de uma série de requisitos legais e institucionais.

Entre eles estão:

A validação das informações pelas autoridades investigativas

A comprovação de utilidade e relevância das provas apresentadas

A concordância do Ministério Público

A homologação final pelo Supremo Tribunal Federal

Além disso, a decisão final também depende da vontade do próprio investigado, que precisa formalizar sua adesão ao acordo de maneira voluntária.

STF já manteve prisão preventiva

Na semana anterior ao pedido, a Segunda Turma do STF decidiu manter a prisão preventiva de Paulo Henrique Costa. O placar de 3 a 0 indicou entendimento majoritário de que ainda há fundamentos para a detenção, como risco às investigações ou possibilidade de interferência no processo.

Esse contexto reforça a importância do novo movimento da defesa. A tentativa de colaboração pode ser interpretada como estratégia para reduzir penas ou obter benefícios legais, desde que as informações entregues sejam consideradas relevantes e comprováveis.

Impactos políticos e institucionais

O caso também possui desdobramentos além da esfera criminal. O BRB, instituição financeira ligada ao Governo do Distrito Federal, tem sido alvo de discussões sobre governança, transparência e controle estatal.

Paralelamente, há movimentações relacionadas à participação acionária do governo no banco, o que amplia o interesse público sobre o desenrolar das investigações.

O que esperar dos próximos passos

O pedido de transferência agora aguarda análise do STF, com possível manifestação da Procuradoria-Geral da República antes de qualquer decisão definitiva.

Caso autorizado, o deslocamento para a Polícia Federal pode acelerar as tratativas de delação. Se o acordo for fechado e homologado, o caso pode entrar em uma nova fase, com revelações que impactem diretamente outros investigados e o entendimento geral do esquema.

Até lá, o processo segue sob sigilo parcial, e o avanço dependerá da consistência das informações que o ex-presidente do BRB estiver disposto a apresentar.

A evolução desse caso deve continuar no centro do noticiário político e jurídico, especialmente diante do potencial de desdobramentos em diferentes níveis da administração pública e do sistema financeiro.