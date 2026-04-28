Itaquaquecetuba-SP avança em Saneamento Básico e atinge 73% de esgoto tratado e coletado

Em 2021, quando o prefeito Delegado Eduardo Boigues (PL) assumiu a gestão da cidade, índice era de apenas 18%; parceria com a Sabesp turbinou investimentos no município, que deve alcançar 100% em saneamento até 2027

Investimentos recentes em Saneamento Básico elevaram os índices de coleta e de tratamento de esgoto em Itaquaquecetuba-SP. A cobertura da rede coletora no município de quase meio milhão de habitantes saltou de 18% em 2021 para 73% em 2026. A expectativa é que a cidade atinja 100% neste quesito até o próximo ano, resultado de uma parceria entre a gestão do prefeito Delegado Eduardo Boigues (PL) e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Avançar em Saneamento Básico foi um dos desafios enfrentados pelo liberal quando deu início ao seu primeiro mandato à frente do Executivo municipal, em 2021. A solução passava pela concessionária do serviço: a Sabesp – na época, ainda uma empresa de economia mista controlada pelo Governo do Estado de São Paulo.

Articulações do prefeito levaram à concretização de uma parceria da Prefeitura com a companhia, que anunciou, no início de 2025, aporte de R$ 1 bilhão à cidade, por meio do programa “Integra Tietê”.

Segundo relembra Boigues, as equipes da administração municipal e da área técnica da Sabesp estabeleceram estratégico cronograma de execução de obras e, a partir de então, as autorizações expedidas pela Prefeitura foram tratadas com prioridade. Para o prefeito-delegado, tal tratativa acelerou o início das intervenções e contribuiu para o avanço das ligações. A desestatização da empresa, em 2024, também foi determinante, de acordo com o liberal:

“A privatização da Sabesp foi bastante positiva para Itaquaquecetuba. Conseguimos estabelecer uma boa relação, a partir de então, e apresentar a importância de se investir na cidade. O avanço nos indicadores demostra, de fato, a evolução na Infraestrutura de Saneamento Básico em nosso município – em cinco anos aumentamos o serviço em 55%”, comemora o político.

E a conta de Boigues, de fato, impressiona. Os principais marcadores de coleta e de tratamento de esgoto deram um salto em Itaquá. Se, em 2021, apenas 18 em cada 100 ligações tinham destino correto de dejetos, hoje a cobertura está em 73%.

Em 2025, foram investidos cerca de R$ 435,6 milhões em obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário na cidade – uma das maiores do Alto Tietê e da Região Metropolitana de São Paulo. Neste primeiro semestre de 2026, serão outros R$ 214 milhões aportados no município de quase meio milhão de habitantes.

As novas intervenções incluem, aproximadamente, 80 quilômetros em estrutura, estações elevatórias e expansão do sistema de esgotamento sanitário. Serão beneficiados de maneira direta cerca de 13 mil domicílios, alcançando aproximadamente 40 mil moradores, especialmente dos bairros Chácara Holiday, Estância Paraíso, Jardim São Paulo, Parque Marengo e Parque Novo Horizonte.

O planejamento da Sabesp para Itaquaquecetuba se estende pelos próximos três anos. Entretanto, a estimativa é de que a cidade atinja 100% de cobertura na coleta e no tratamento de dejetos já em 2027.

Os indicadores representam marco importante para Itaquá e para a gestão de Boigues – reeleito em 2024, já em primeiro turno, com 92% de votos válidos, sendo o prefeito mais bem votado do Brasil entre municípios de segundo turno.

O liberal avalia os investimentos como fundamentais e com reflexos diretos em Saúde Pública e na qualidade de vida da população:

“O Saneamento Básico faz parte dos direitos fundamentais das pessoas. Afinal, o morador paga pela água que consome e tem de ter direito ao destino correto do esgoto. Oferecer infraestrutura evita doenças, infecções e proporciona maior qualidade de vida para as pessoas. Isso é dignidade; é devolver o dinheiro do contribuinte em forma de serviços eficientes”, destaca Boigues.