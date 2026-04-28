Governo suspende multas do pedágio eletrônico e cria prazo para regularização de débitos

Medida atinge milhões de motoristas, interrompe autuações e estabelece período de adaptação ao sistema de cobrança sem cancelas nas rodovias

Suspensão atinge milhões de infrações no sistema free flow

O Ministério dos Transportes do Brasil anunciou a suspensão de mais de 3,4 milhões de multas relacionadas ao sistema de pedágio eletrônico conhecido como Free Flow. A decisão marca uma mudança significativa na forma como as cobranças vêm sendo aplicadas nas rodovias brasileiras.

A medida também determina a interrupção da aplicação de novas multas durante um período de transição, dando aos motoristas mais tempo para se adaptarem ao modelo.

Prazo de até 200 dias para quitar débitos

Motoristas com tarifas de pedágio em aberto terão até 200 dias para regularizar a situação, sem a incidência de novas penalidades. O prazo se estende até 16 de novembro.

Quem efetuar o pagamento dentro desse período poderá inclusive recuperar pontos perdidos na Carteira Nacional de Habilitação, o que representa um alívio adicional para milhares de condutores.

A partir de 17 de novembro, no entanto, as regras voltam a ser aplicadas integralmente, incluindo multas por atraso no pagamento.

Regime de transição busca corrigir falhas no sistema

Segundo o governo, a decisão foi tomada após avaliação de que o sistema não foi devidamente compreendido por grande parte dos usuários. O próprio ministro dos Transportes, George Santoro, afirmou que houve falhas na comunicação da nova tecnologia.

O período de transição permitirá ajustes técnicos e operacionais. As concessionárias terão até 100 dias para integrar seus sistemas, garantindo que a cobrança funcione de forma mais eficiente e transparente.

A expectativa é que, ao final desse processo, os débitos possam ser consultados e pagos diretamente pela Carteira Digital de Trânsito, facilitando o acesso dos usuários.

Ressarcimento pode chegar a R$ 93 milhões

Motoristas que já pagaram multas relacionadas ao sistema poderão solicitar reembolso. Para isso, será necessário comprovar o pagamento da tarifa de pedágio correspondente dentro do novo prazo estabelecido.

O pedido deverá ser feito junto ao órgão responsável pela autuação em cada estado. O governo estima que o total a ser devolvido aos usuários possa chegar a aproximadamente R$ 93 milhões.

Entenda como funciona o pedágio free flow

O modelo de pedágio eletrônico sem cancelas representa uma mudança estrutural na cobrança em rodovias. No sistema free flow, não há necessidade de parar ou reduzir a velocidade para pagamento.

A tecnologia utiliza:

Pórticos instalados nas vias com sensores e câmeras

Leitura automática de placas (ANPR)

Identificação por meio de TAGs eletrônicas (transponders)

Quando o veículo passa por um desses pontos, a cobrança é feita automaticamente. Caso o motorista possua TAG, o valor é debitado diretamente. Sem o dispositivo, o pagamento deve ser realizado posteriormente pelos canais da concessionária.

O não pagamento dentro do prazo configura evasão de pedágio, passível de multa — regra que volta a valer após o período de transição.

Impactos para motoristas e sistema viário

A suspensão das multas representa um alívio imediato para milhões de brasileiros, mas também evidencia desafios na implementação de novas tecnologias no setor público.

A medida busca equilibrar inovação e adaptação, permitindo que os usuários compreendam melhor o funcionamento do sistema antes da aplicação rigorosa das penalidades.

Além disso, o free flow promete maior fluidez no trânsito, redução de filas e menor impacto ambiental, eliminando a necessidade de paradas em praças de pedágio.

O que esperar a partir de agora

A previsão é que uma resolução oficial seja publicada com os detalhes da medida, formalizando a suspensão e estabelecendo as novas diretrizes.

Até lá, motoristas devem ficar atentos aos prazos e buscar regularizar possíveis pendências, aproveitando o período sem multas.

Com a consolidação do sistema, o Brasil avança na modernização da infraestrutura rodoviária, alinhando-se a modelos já utilizados em outros países e ampliando a eficiência na gestão do tráfego.