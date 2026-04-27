CCMI completa nove anos e chega a marca de mil idosos atendidos por semana

Com 982 novos inscritos em 2026 e 24 atividades em funcionamento, equipamento amplia atendimento e reforça papel na promoção da convivência e da autonomia

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti completa nove anos de atuação hoje (27/04), em Suzano, se consolidando como um dos principais espaços públicos voltados à população com mais de 60 anos. Em 2026, até o mês de abril, o equipamento registrou 982 novos inscritos e atende, em média, cerca de mil idosos por semana, considerando a organização das turmas ao longo dos dias e períodos.

Desde a sua implantação, o CCMI vem ampliando gradativamente o número de atendimentos e a diversidade de atividades ofertadas. Em seu primeiro ano de funcionamento, em 2017, foram registradas 1.060 participações nas atividades. Em 2018, o número foi de 950, seguido por 1.273 em 2019. Com o impacto da pandemia de Covid-19, houve redução nos atendimentos em 2020, com 161 participações, e suspensão das atividades presenciais em 2021. A retomada ocorreu de forma gradual, com 298 participações em 2022, 636 em 2023 e 400 em 2024. Já em 2025, apenas no primeiro trimestre, o número de atendimentos ultrapassou 1,3 mil, indicando a retomada e o fortalecimento das ações.

A unidade oferece, atualmente, 24 atividades regulares, distribuídas conforme a capacidade e a dinâmica de cada ação. A programação contempla modalidades como violão, pilates, dança de salão, dança sênior, coral, teatro, crochê, bordado, pintura em tecido, artesanato, pedraria, tricô, defesa pessoal, reiki, reflexologia, jogos de xadrez, baralho, karaokê, alfabetização, entre outras opções que estimulam a convivência, o aprendizado e o cuidado com a saúde física e emocional.

As atividades são organizadas em diferentes turmas e horários, o que permite ampliar o número de atendimentos ao longo da semana e garantir a participação de um público diversificado. A estrutura também favorece a permanência dos frequentadores nas atividades, promovendo vínculos, incentivando a socialização e contribuindo diretamente para a manutenção da autonomia e da qualidade de vida da população idosa.

Além da programação fixa, o CCMI desenvolve ações externas que ampliam o acesso ao lazer e à integração social. A “Rota da Melhor Idade”, que já está em sua 4ª edição, leva cerca de cem idosos por mês ao Suzano Shopping, enquanto as sessões de cinema realizadas no Cineteatro Wilma Bentivegna reúnem, em média, 40 participantes mensalmente. Essas iniciativas complementam as atividades internas e fortalecem o convívio social fora do ambiente do centro.

As vagas para participação nas atividades são abertas conforme disponibilidade e divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura de Suzano. Para realizar o cadastro, é necessário apresentar documento de identidade, comprovante de endereço e carteirinha de vacinação.

De acordo com a diretora do CCMI, Sueli Eguchi, o aniversário de nove anos reforça a consolidação do espaço como referência para a população idosa do município. “A gente percebe uma presença constante dos idosos ao longo da semana, com atividades acontecendo em diferentes horários. Esse formato permite que mais pessoas participem e encontrem aqui um espaço de convivência e aprendizado”, afirmou.

Ela também destacou o papel do centro na rotina dos frequentadores. “O CCMI vai além das oficinas. É um local onde eles criam vínculos, mantêm uma rotina ativa e se sentem acolhidos. Isso reflete diretamente na qualidade de vida e no bem-estar de quem participa”, completou.

Já a dirigente do órgão municipal, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou a relevância do equipamento ao longo dos anos. “O CCMI mostra, na prática, como investir em convivência e qualidade de vida faz a diferença. É um espaço que cresceu, se estruturou e hoje atende um número expressivo de idosos com ações contínuas e bem organizadas. Nosso compromisso é seguir ampliando esse atendimento e garantindo que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de iniciativa”, declarou.