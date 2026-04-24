Alunos da rede municipal participam de visita educativa à Clínica Veterinária Municipal

Ação da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal integra programação do Abril Laranja e reforça conscientização contra maus-tratos

Nesta quinta-feira (23), a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal de Ferraz de Vasconcelos promoveu uma visita guiada à Clínica Veterinária Municipal com alunos do 4º e 5º ano da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Maria Margarida. A atividade integrou a programação do Abril Laranja, campanha dedicada à conscientização e combate à crueldade contra os animais.

Durante a visita, os estudantes conheceram a estrutura da clínica e acompanharam de perto o funcionamento dos atendimentos realizados no local. A programação incluiu um tour pelas dependências da unidade, além da apresentação de casos de animais resgatados em situações de maus-tratos, proporcionando um momento de reflexão sobre a importância do cuidado, respeito e responsabilidade com os animais.

A iniciativa teve como foco a educação ambiental e a formação cidadã, incentivando, desde a infância, atitudes mais conscientes em relação à proteção animal. Ao aproximar os alunos da realidade enfrentada por animais vítimas de violência, a ação contribui para o desenvolvimento de uma cultura de empatia e prevenção.

Para a diretora do Departamento de Documentação e Informação da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, Paula Valentim, a atividade cumpre um papel fundamental na construção de uma sociedade mais consciente. “A educação é uma ferramenta essencial na prevenção dos maus-tratos. Ao proporcionar esse contato direto com a realidade, despertamos nas crianças o senso de responsabilidade e respeito pelos animais, tornando-as agentes multiplicadoras dessa conscientização”, afirmou.