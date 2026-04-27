Prefeito Saulo Souza recebe comandantes do Corpo de Bombeiros e avança na implantação de quartel em Poá

Encontro realizado nesta sexta-feira reforça tratativas e alinhamentos para instalação da unidade no município

O prefeito Saulo Souza recebeu, nesta sexta-feira (24), em seu gabinete, o comandante do 17º Grupamento de Bombeiros de Mogi das Cruzes, coronel PM Rodrigo Otávio Barelli, e o comandante do 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Suzano, Marcos Carbonel, e avançou nas tratativas para a futura implantação de uma unidade da corporação em Poá.

Durante a reunião, que contou com a presença também do secretário de Transportes e coordenador da Defesa Civil, Tiago Correa, foram discutidos e alinhados pontos técnicos e operacionais, como a elaboração do projeto executivo, definição de recursos e estruturação do efetivo. O município já disponibilizou uma área na avenida Antonio Massa, na região central, para construção do quartel.

A implantação da unidade é uma demanda antiga e representa um avanço importante para a segurança e o atendimento a emergências, já que a cidade atualmente depende de unidades vizinhas. Segundo o prefeito, o encontro foi um passo importante para concretizar a instalação do quartel. “Esse é um pedido antigo da população de Poá e uma necessidade real para ampliar a segurança e qualificar o atendimento às ocorrências na nossa cidade. Estamos tratando esse projeto como prioridade da gestão, com responsabilidade e planejamento. A implantação do Corpo de Bombeiros vai representar mais agilidade no atendimento, mais proteção à população e um grande avanço para o município”, destacou.

O comandante do 17º Grupamento de Bombeiros de Mogi das Cruzes Mogi reforçou o compromisso da corporação com o projeto. “Vamos acompanhar de perto cada etapa desse processo e oferecer todo o apoio necessário para que a implantação do Corpo de Bombeiros em Poá avance com segurança e se concretize. A corporação está à disposição para colaborar com o município e com o prefeito nesse importante projeto para a população”, afirmou o coronel.

Para o comandante do 2º Subgrupamento de Suzano, o caráter estratégico da localização da área em Poá e os benefícios para a região são pontos importantes que estão sendo levados em conta. “Essa construção será muito importante. Poá precisa dessa unidade do Corpo de Bombeiros. O local é estratégico, com fácil acesso aos demais pontos da cidade e também a outros municípios. Será um ganho tanto para a população quanto para os profissionais da corporação”, afirmou Marcos Carbonel.

Articulação

A instalação da unidade foi solicitada pelo prefeito Saulo Souza no início da gestão e viabilizada junto ao Governo do Estado por meio do então secretário estadual de Segurança Pública, deputado federal Guilherme Derrite, que segue colaborando com o projeto. A conquista também contou com a articulação política do presidente estadual do Partido Progressistas e deputado federal Maurício Neves, que intermediou reuniões e tem mantido diálogo constante com os governos estadual e federal para o avanço das tratativas.