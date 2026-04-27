Prefeitura de Arujá leva orientação previdenciária gratuita à população com ação comunitária

Evento no CRAS Cerejeiras busca esclarecer dúvidas sobre aposentadoria, benefícios e ampliar o acesso aos serviços do INSS

Ação social aproxima serviços públicos dos moradores

A Prefeitura de Arujá promove, na próxima quarta-feira, 29 de maio, uma iniciativa voltada ao fortalecimento da cidadania e ao acesso à informação. A ação “INSS + CRAS na Comunidade” será realizada por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social, levando orientação gratuita à população.

O principal objetivo é garantir que os moradores tenham acesso claro e direto às informações sobre seus direitos previdenciários e assistenciais, muitas vezes desconhecidos ou de difícil compreensão. A proposta também reforça a presença dos serviços públicos dentro das comunidades, facilitando o atendimento e promovendo inclusão social.

Palestra gratuita no CRAS Cerejeiras

A atividade acontecerá no Centro de Referência de Assistência Social do bairro Cerejeiras, um espaço já reconhecido por oferecer suporte social às famílias em situação de vulnerabilidade.

Durante o encontro, será realizada uma palestra gratuita voltada especialmente para moradores que possuem dúvidas sobre benefícios do INSS. A iniciativa é aberta ao público e não exige inscrição prévia, o que amplia ainda mais o alcance da ação.

Temas abordados incluem aposentadoria e benefícios sociais

Ao longo da programação, especialistas irão tratar de assuntos essenciais ligados à seguridade social. Entre os principais temas estão aposentadoria, benefícios por incapacidade, pensões e o Benefício de Prestação Continuada.

A proposta é traduzir temas técnicos em uma linguagem acessível, permitindo que os participantes compreendam seus direitos e saibam como acessar os serviços disponíveis. Além disso, o encontro também será uma oportunidade para esclarecer dúvidas específicas e orientar sobre procedimentos junto ao INSS.

Serviço: data, horário e local

A ação “INSS + CRAS na Comunidade” será realizada às 14h, no CRAS Cerejeiras, localizado na Rua Sango Matsuzaki, 125, no Jardim Cerejeiras, em Arujá.

A participação é gratuita e aberta a todos os interessados. Para mais informações, os moradores podem entrar em contato pelo telefone (11) 4655-5623.