Mulher mata marido após anos de agressões e suspeita de abuso na Grande BH

Caso ocorreu em Ibirité e é investigado pela Polícia Civil; suspeita afirma ter agido em legítima defesa após nova violência

Crime doméstico mobiliza polícia na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Uma mulher de 46 anos matou o marido, de 42, com um golpe de faca na noite deste domingo (26), em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, o crime aconteceu dentro da residência do casal, após uma discussão. O homem foi encontrado já sem vida, com um corte na lateral do pescoço, no corredor da casa.

Suspeita relata histórico de violência no relacionamento

A mulher contou aos policiais que vivia com o companheiro há cerca de 15 anos e que sofria agressões desde o início da relação.

De acordo com o relato, ela permanecia no relacionamento por dependência financeira e por causa da filha do casal, de 13 anos, que tem autismo. A suspeita também afirmou que vinha enfrentando episódios frequentes de violência doméstica.

Desconfiança de abuso contra filha agravava situação

Outro ponto levantado pela mulher foi a suspeita de abuso contra a filha adolescente. Segundo ela, o comportamento do marido gerava preocupação, especialmente após situações em que ele teria sido visto saindo do quarto da jovem durante a noite.

Diante disso, a mulher relatou que passou a trancar o quarto da filha quando precisava sair de casa, como forma de proteção.

Discussão e agressões antecederam o crime

No dia do ocorrido, o casal começou a ingerir bebida alcoólica ainda durante a tarde. Após retornarem de um bar, houve uma nova discussão.

A mulher afirmou que foi agredida com socos na cabeça e no rosto. Segundo sua versão, ela conseguiu se desvencilhar, foi até a cozinha, pegou uma faca e atingiu o companheiro, alegando ter agido para se defender.

Após o golpe, ela saiu da residência pedindo ajuda e afirmando que não tinha intenção de matar, mas de interromper as agressões.

Filha presenciou parte da ocorrência

A adolescente relatou aos policiais que ouviu a briga e viu a mãe ferida, enquanto o pai segurava o pescoço antes de cair no chão.

A mulher foi socorrida e encaminhada ao hospital local com hematomas pelo corpo.

Investigação segue em andamento

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que a perícia esteve no local para coleta de evidências. A faca utilizada foi apreendida e o corpo da vítima encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Betim.

A suspeita foi levada à delegacia, onde deve prestar depoimento e ter sua versão analisada pelas autoridades. O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias e verificar a alegação de legítima defesa.