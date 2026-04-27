Jovem brasileira é encontrada morta no Paraguai e caso é investigado como feminicídio

Estudante de medicina de 23 anos foi localizada sem vida em apartamento em Ciudad del Este; namorado é procurado como principal suspeito

Crime choca brasileiros na fronteira com o Paraguai

Uma estudante brasileira de medicina, de 23 anos, foi encontrada morta no apartamento onde vivia em Ciudad del Este, cidade localizada na região de fronteira com o Brasil. O caso, que mobiliza autoridades paraguaias e brasileiras, está sendo investigado como feminicídio.

A vítima, Julia Vitoria Sobierai Cardoso, era natural de Chapecó e tinha familiares em Navegantes. Ela havia se mudado para o Paraguai no ano passado para cursar medicina, com o objetivo de se tornar pediatra.

Namorado é apontado como suspeito e está foragido

O principal suspeito do crime é o namorado da jovem, Vitor Rangel Aguiar, de 27 anos, que também cursa medicina no país. Até o momento, ele não foi localizado e é considerado foragido.

Segundo a polícia paraguaia, há indícios de que o suspeito possa ter deixado o país, o que levou as autoridades a acionarem o Comando Tripartite, força que integra as polícias de Paraguai, Brasil e Argentina para atuação conjunta em regiões de fronteira.

Investigação aponta discussão antes do crime

De acordo com informações da investigação, a jovem foi encontrada por uma colega que dividia o apartamento, localizado no bairro Obrero, na Área 3 de Ciudad del Este.

A testemunha relatou ter ouvido uma discussão no quarto onde a vítima estava com o namorado. Ao questionar o que estava acontecendo, recebeu a resposta de que o barulho vinha de outro apartamento.

No local, a perícia encontrou múltiplas lesões no corpo da vítima, além de vestígios de sangue e marcas de pegadas, tanto de calçados quanto de pés descalços. Uma faca e uma tesoura, que podem ter sido utilizadas no crime, foram apreendidas.

Diante da gravidade dos ferimentos, o corpo foi encaminhado ao laboratório forense do Ministério Público, em Assunção, para uma autópsia detalhada.

Relação havia terminado meses antes

Informações preliminares indicam que o casal havia encerrado o relacionamento cerca de quatro meses antes do crime, e o suspeito tentava reatar.

Esse contexto reforça a linha de investigação de feminicídio, hipótese adotada pelas autoridades paraguaias diante das circunstâncias do caso.

Cooperação internacional intensifica buscas

Uma equipe policial chegou a ir até a residência do suspeito, no bairro Catedral, também em Ciudad del Este, mas ele não foi encontrado. Familiares informaram que o jovem não havia retornado ao local.

Com a possibilidade de fuga internacional, o caso passou a contar com o apoio do Comando Tripartite, ampliando o alcance das buscas.

Homenagens marcam despedida da estudante

A morte de Julia causou grande comoção entre amigos, familiares e colegas de faculdade. Nas redes sociais, diversas homenagens destacam sua dedicação aos estudos e personalidade alegre.

Colegas organizaram um ato em memória da estudante, realizado em frente à universidade onde ela cursava medicina, a Universidad de la Integración de las Américas.

Velório e sepultamento no Brasil

O corpo da jovem foi trasladado para o Brasil, onde familiares organizaram a despedida. O sepultamento está marcado para ocorrer em Navegantes, cidade onde vivem seus parentes.

A cerimônia fúnebre será realizada no Cemitério Parque Jardim dos Florais, às 9h, reunindo familiares e amigos para a última homenagem.