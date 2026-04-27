Trump minimiza tiros durante jantar oficial e suspeito vai à Justiça nos EUA

Presidente afirmou não ter se preocupado com disparos durante evento em Washington; suspeito enfrenta acusações federais

Tiros durante evento com autoridades geram tensão nos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que “não estava preocupado” ao ouvir sons de tiros durante o tradicional jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, realizado em Washington, D.C..

A declaração foi dada em entrevista ao programa “60 Minutes”, da emissora CBS, exibida no domingo (26). O episódio ocorreu na noite anterior, dentro do hotel Washington Hilton, onde acontecia o evento com autoridades, jornalistas e convidados.

Presidente relata momento de tensão durante o jantar

Durante a entrevista, Trump descreveu a reação ao perceber que a situação poderia ser mais grave do que inicialmente parecia.

“Eu não estava preocupado. Eu entendo a vida. Vivemos em um mundo louco”, afirmou o presidente.

Ele também comentou sobre a reação da primeira-dama, Melania Trump, que estava presente no local. Segundo Trump, o clima mudou rapidamente à medida que os disparos se tornaram mais evidentes, indicando um cenário de risco real.

Apesar da gravidade, o presidente declarou que chegou a retardar sua retirada do local, pois queria entender o que estava acontecendo.

Suspeito é detido e deve responder na Justiça

O principal suspeito do ataque, Cole Tomas Allen, de 31 anos, foi detido após trocar tiros com agentes de segurança. Ele deve comparecer ao tribunal nesta segunda-feira (27).

As acusações incluem porte de arma de fogo durante crime violento e agressão a um agente federal, conforme informações das autoridades.

Segundo a polícia, o suspeito estava armado com uma espingarda, uma pistola e várias facas no momento da ação. Um agente do Serviço Secreto foi atingido, mas a bala ficou retida no equipamento de proteção, evitando ferimentos graves.

Investigação aponta ação individual

De acordo com o chefe interino da polícia local, há indícios de que o ataque tenha sido cometido por um “lobo solitário”, sem ligação direta com grupos organizados.

As autoridades seguem investigando a motivação do crime, que ainda não foi esclarecida. O suspeito não estaria cooperando com os investigadores até o momento.

Agentes também realizaram diligências em um imóvel ligado a Allen na cidade de Torrance, na Califórnia, em busca de mais informações que possam ajudar a esclarecer o caso.

Segurança reforçada e repercussão política

O incidente reacendeu debates sobre segurança em eventos oficiais nos Estados Unidos, especialmente aqueles que contam com a presença de autoridades de alto escalão.

Além de Trump e da primeira-dama, o vice-presidente JD Vance também estava presente no jantar e foi retirado do local por equipes de segurança.

Durante a entrevista, Trump também criticou a imprensa, sugerindo alinhamento com adversários políticos ao ser questionado sobre possíveis impactos do episódio em sua relação com os meios de comunicação.