Arujá ganha destaque estadual e é reconhecida como referência em políticas esportivas

Município recebe prêmio no Arnold Sports Festival South America e fortalece sua posição como centro de desenvolvimento esportivo em São Paulo

Reconhecimento em um dos maiores eventos multiesportivos da América Latina

A cidade de Arujá alcançou um novo patamar no cenário esportivo ao ser premiada como Cidade Esportiva durante o Arnold Sports Festival South America. O reconhecimento consolida o município como um dos principais polos de incentivo ao esporte no estado de São Paulo.

A premiação foi entregue na última sexta-feira (24), durante cerimônia realizada no Expo Center Norte, reunindo autoridades, atletas e gestores públicos de diversas regiões.

Prêmio valoriza políticas públicas e inclusão social

O título faz parte do Prêmio Cidade Esportiva do Estado de São Paulo, iniciativa promovida pela Associação dos Secretários Municipais de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo. A premiação reconhece municípios que se destacam pela eficiência na gestão esportiva, programas de inclusão social e investimentos em infraestrutura.

Representando Arujá, o secretário municipal de Esportes, Betinho, recebeu o troféu. O reconhecimento simboliza o conjunto de ações desenvolvidas pela cidade para ampliar o acesso ao esporte e promover qualidade de vida à população.

Programa Viva Esporte impulsiona participação da população

Um dos pilares dessa conquista é o programa Viva Esporte, iniciativa que tem ampliado o acesso da população a diversas modalidades esportivas. O projeto atende diferentes faixas etárias e níveis de prática, incentivando tanto o esporte de base quanto o de rendimento.

A proposta vai além da atividade física. O programa atua como ferramenta de inclusão social, promovendo saúde, bem-estar e integração comunitária, especialmente entre jovens e grupos em situação de vulnerabilidade.

Futebol ganha novo fôlego com modelo SAF

Outro fator que contribui para o fortalecimento do esporte local é a chegada da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ao Arujá Sport Club. A mudança representa um avanço na profissionalização da gestão esportiva, abrindo caminho para novos investimentos e maior competitividade.

A adoção do modelo SAF tem sido uma tendência no futebol brasileiro, permitindo maior transparência administrativa e atração de recursos privados. Para Arujá, isso significa mais visibilidade e oportunidades no cenário esportivo.

Impactos econômicos e sociais para o município

Com o título de Cidade Esportiva, Arujá reforça sua imagem como um ambiente favorável ao desenvolvimento de atletas e projetos esportivos. O reconhecimento tende a atrair investimentos, eventos e parcerias, impulsionando também a economia local.

Além disso, o fortalecimento do esporte impacta diretamente indicadores sociais, contribuindo para a redução da vulnerabilidade, melhora na saúde pública e aumento do engajamento comunitário.

Arujá se posiciona como referência no estado

A conquista coloca o município em evidência dentro do cenário paulista. Ao investir de forma estruturada em políticas esportivas, Arujá se consolida como referência para outras cidades, mostrando que o esporte pode ser um vetor estratégico de desenvolvimento.

O desafio agora é manter o ritmo de crescimento e ampliar ainda mais o alcance das iniciativas. Com planejamento e continuidade, a cidade tem potencial para se destacar não apenas no estado, mas em todo o país.

O título recebido no Arnold Sports Festival South America marca um novo capítulo para o esporte em Arujá, reforçando o compromisso da cidade com inclusão, excelência e oportunidades para todos.