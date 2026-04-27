Ferraz de Vasconcelos recebe encontro regional de lideranças do Conselho dos Direitos da Mulher do Alto Tietê

Reunião mensal fortalece articulação entre municípios e promove troca de experiências na defesa dos direitos das mulheres

Nesta sexta-feira (24), o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Ferraz de Vasconcelos promoveu um encontro regional com lideranças dos Conselhos da Mulher do Alto Tietê. A atividade foi realizada na Casa da Mulher Paulista Ferrazense, localizada na Rua Dom João VI, 513, no Jardim Ferrazense, reunindo representantes de diferentes municípios da região.

A iniciativa integra uma agenda contínua de reuniões mensais, realizadas de forma itinerante entre as cidades do Alto Tietê, com o objetivo de fortalecer a articulação regional. Os encontros funcionam como um espaço estratégico para a troca de experiências, compartilhamento de boas práticas e dos desafios comuns enfrentados pelos Conselhos Municipais na implementação de políticas públicas voltadas às mulheres.

Durante a programação, as participantes debateram temas relacionados ao fortalecimento institucional dos conselhos, às políticas de enfrentamento à violência contra a mulher e à promoção da autonomia feminina. O diálogo entre as lideranças também permitiu a construção conjunta de propostas e o alinhamento de estratégias para ampliar a efetividade das ações desenvolvidas nos territórios.

Para a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Ferraz, Antonia Cristina Silva dos Santos, a integração entre os municípios é fundamental para o avanço das políticas públicas. “Esses encontros são essenciais para fortalecer nossa atuação, pois possibilitam a troca de experiências e a construção coletiva de soluções. Quando os conselhos se articulam regionalmente, conseguimos ampliar o alcance das ações e garantir respostas mais efetivas às demandas das mulheres”, destacou.