Prazo para regularizar título de eleitor entra na reta final para eleições de 2026

Brasileiros têm até 6 de maio para emitir, transferir ou atualizar o documento e garantir participação no pleito

Data limite se aproxima e exige atenção dos eleitores

O prazo para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor está chegando ao fim. Os brasileiros têm até o dia 6 de maio para resolver qualquer pendência junto à Justiça Eleitoral e garantir o direito de voto nas eleições de 2026.

Após essa data, o cadastro eleitoral será fechado, conforme determina a legislação, que prevê o encerramento do sistema 150 dias antes do primeiro turno.

Eleições acontecem em outubro

O calendário eleitoral já está definido. O primeiro turno das eleições será realizado no dia 4 de outubro, enquanto o segundo turno, se necessário, ocorrerá em 25 de outubro.

Somente quem estiver com a situação regular até o prazo poderá participar da votação, o que reforça a importância de não deixar para a última hora.

Quem precisa tirar o título de eleitor

De acordo com a Constituição, o voto é obrigatório para cidadãos entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, pessoas acima de 70 anos e analfabetos.

Quem completa 18 anos até 6 de maio deve obrigatoriamente emitir o título para votar em 2026. Já os jovens a partir de 15 anos podem solicitar o documento, mas só poderão votar se completarem 16 anos até o dia da eleição.

Atendimento presencial é necessário para o primeiro título

Atualmente, quem vai tirar o título pela primeira vez precisa comparecer presencialmente a um cartório eleitoral. O atendimento pode exigir agendamento prévio, dependendo do estado.

A opção totalmente online para o primeiro título foi encerrada, pois exigia validação presencial posterior para coleta de biometria.

Documentos exigidos para emissão

Para solicitar o título de eleitor, é necessário apresentar alguns documentos básicos.

Entre eles estão documento oficial com foto e comprovante de residência. No caso de homens que completam 19 anos em 2026, também é exigido comprovante de quitação com o serviço militar.

Regras para transferência de domicílio eleitoral

Eleitores que desejam transferir o título para outra cidade também devem ficar atentos aos critérios.

É necessário que tenha passado pelo menos um ano desde a emissão ou última transferência. Além disso, é preciso comprovar vínculo com o novo município por, no mínimo, três meses.

Outro ponto importante é estar em dia com a Justiça Eleitoral, incluindo o pagamento de eventuais multas por ausência em eleições anteriores.

Biometria e serviços digitais

A coleta de dados biométricos é feita presencialmente no cartório eleitoral do município. Já outros serviços, como transferência ou regularização, podem ser solicitados também pela internet, por meio do sistema de autoatendimento da Tribunal Superior Eleitoral.

Serviços são gratuitos

Todos os serviços relacionados ao título de eleitor são gratuitos. A única cobrança possível é de multa, aplicada em casos de ausência não justificada em eleições anteriores.

Documento agora é digital

O título de eleitor não é mais enviado em formato físico para a residência. Atualmente, ele pode ser acessado pelo aplicativo e-Título.

Quem preferir, pode imprimir a versão física diretamente pelo aplicativo ou pelo site da Justiça Eleitoral.