Brasil aplica reciprocidade e funcionário dos EUA deixa o país após caso Ramagem

Medida do Itamaraty responde à decisão norte-americana envolvendo investigação ligada a Alexandre Ramagem e mantém cooperação bilateral sob tensão controlada

Saída de agente norte-americano marca reação diplomática brasileira

A relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos registrou um novo capítulo de tensão nesta semana. Um funcionário do governo norte-americano que atuava em cooperação com autoridades brasileiras deixou o país após medidas adotadas pelo Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, com base no princípio da reciprocidade.

O agente, identificado como Michael Myers, trabalhava em conjunto com a Polícia Federal desde 2024 no intercâmbio de informações sensíveis entre os dois países. Sua saída ocorreu na quarta-feira (23), após a revogação de suas credenciais para atuação em território brasileiro.

A decisão brasileira foi tomada em resposta direta a uma ação do governo dos Estados Unidos, que determinou a saída de um delegado da Polícia Federal brasileira envolvido em investigações relacionadas ao caso do deputado Alexandre Ramagem.

Entenda o princípio da reciprocidade nas relações internacionais

O princípio da reciprocidade é um dos pilares da diplomacia global. Ele estabelece que um país deve responder a ações de outro na mesma medida, garantindo equilíbrio nas relações bilaterais.

Na prática, isso significa que decisões unilaterais que afetem representantes de um país podem gerar respostas equivalentes. No caso atual, a medida adotada pelo Brasil segue exatamente essa lógica, replicando o procedimento utilizado anteriormente pelas autoridades norte-americanas.

Essa estratégia busca evitar desequilíbrios e preservar a soberania nacional, especialmente em situações que envolvem cooperação institucional e segurança.

Caso Ramagem foi o estopim da crise diplomática

O episódio teve início após o Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos anunciar que o governo do então presidente Donald Trump determinou a saída de um delegado brasileiro do país.

O profissional estaria ligado às investigações que culminaram na prisão de Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e figura central em apurações recentes.

A decisão americana foi interpretada pelo governo brasileiro como uma medida sensível e politicamente relevante, o que levou à resposta imediata por parte do Itamaraty.

Polícia Federal confirma medidas e tenta conter desgaste

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, confirmou que duas medidas foram adotadas contra representantes norte-americanos no Brasil.

Um dos agentes teve o acesso à Polícia Federal suspenso temporariamente, enquanto outro teve o visto cancelado, resultando em sua saída do país. Apesar disso, a identidade do segundo envolvido não foi divulgada, e ele permanece em território brasileiro.

Segundo Rodrigues, a decisão seguiu o mesmo padrão adotado pelos Estados Unidos, inclusive no formato — uma comunicação verbal — reforçando o caráter de reciprocidade.

Cooperação entre Brasil e EUA segue mantida

Apesar do episódio, autoridades brasileiras destacam que a cooperação entre os dois países não foi interrompida. A troca de informações entre Brasil e Estados Unidos, considerada estratégica em áreas como segurança e inteligência, continua em vigor.

A expectativa da Polícia Federal é que o caso seja tratado como um episódio isolado, sem comprometer a relação de longo prazo entre as instituições.

Ainda assim, o episódio acende um alerta sobre a sensibilidade das relações diplomáticas, especialmente quando envolvem investigações de alto impacto político.

Em meio a um cenário global cada vez mais sensível, o episódio reforça a importância do equilíbrio nas relações internacionais e da aplicação cuidadosa de princípios como o da reciprocidade.