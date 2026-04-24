Defesa Civil de Itaquá participa de solenidade pelos 50 anos da Defesa Civil do Estado

Evento no Palácio dos Bandeirantes reuniu autoridades e anunciou investimentos em monitoramento e prevenção

A Defesa Civil de Itaquaquecetuba participou, nesta semana, da solenidade realizada no Palácio dos Bandeirantes que marcou os 50 anos da Defesa Civil do Estado de São Paulo. O evento reuniu representantes de municípios e autoridades estaduais para celebrar a trajetória da instituição e anunciar novos investimentos voltados à prevenção de desastres.

Na cerimônia, foram autorizadas a ampliação do monitoramento meteorológico do município, incluindo a instalação de sirenes com capacidade de previsão e emissão de alertas, e a implantação de uma estação meteorológica.

“Esses investimentos representam um avanço significativo para o nosso trabalho. Com mais tecnologia e estrutura, conseguimos agir de forma mais rápida e eficiente na prevenção e resposta a situações de risco”, afirmou subsecretário de Defesa Civil, Anderson Marchiori.

“A parceria entre Estado e municípios é essencial para fortalecer as ações de proteção e defesa civil. Itaquá segue comprometida em aprimorar seus serviços e garantir mais segurança à população”, disse o secretário de Governo, Hugo Santos.

A Defesa Civil paulista completa cinco décadas como uma das principais estruturas de proteção à vida no país. Ela atua de forma integrada com municípios, secretarias e instituições parceiras nas etapas de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação diante de desastres naturais e tecnológicos, com foco na redução de riscos e no fortalecimento das comunidades.

“Estamos investindo cada vez mais em prevenção porque sabemos que salvar vidas é prioridade. A participação de Itaquá nesse momento histórico fortalece nosso comprometimento com uma cidade mais preparada e resiliente”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.