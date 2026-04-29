Itaquá inicia obras de infraestrutura na Chácara Dona Escolástica com investimento de R$ 9,3 milhões

Intervenções incluem drenagem e pavimentação em seis vias; obras têm prazo de até 12 meses

A Prefeitura de Itaquaquecetuba deu mais um passo na modernização urbana ao assinar, neste sábado (25), a ordem de serviço para o início das obras de infraestrutura na Chácara Dona Escolástica. O pacote contempla melhorias em seis ruas do bairro e busca resolver problemas históricos, especialmente relacionados à drenagem e à mobilidade.

Serão atendidas as ruas Santa Escolástica, Santa Efigênia, Santa Bárbara, Santa Clara, Santa Maria e Santa Cecília. O projeto prevê a execução de guias e sarjetas, implantação de sistema de drenagem de águas pluviais, recomposição da base e pavimentação asfáltica.

Com investimento de R$ 9.378.400,00, viabilizado por meio do Finisa (Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) e recursos próprios do município, a expectativa é que as obras sejam concluídas em até 12 meses.

De acordo com o secretário de Obras e Infraestrutura, Rodrigo Nascimento, a intervenção foi planejada para trazer soluções duradouras. “Não se trata apenas de asfaltar ruas, mas de corrigir a base estrutural e garantir que a água da chuva tenha o destino correto. É isso que evita retrabalho e assegura um resultado eficiente.”

O secretário de Governo, Hugo Santos, ressaltou o impacto na rotina dos moradores. “Quando você resolve drenagem e pavimentação, está resolvendo problemas que afetam o dia a dia das pessoas. É uma transformação que vai além da obra física.”

Já o prefeito Eduardo Boigues enfatizou o compromisso da gestão com a melhoria dos bairros. “Estamos levando infraestrutura para onde ela é necessária, com planejamento e responsabilidade. Esse é o tipo de investimento que muda a realidade das famílias e valoriza toda a região.”