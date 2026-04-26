Alto Tietê já entregou 151 mil declarações do Imposto de Renda em um mês — 38,9% do total previsto

Um mês após o início do prazo para entrega do Imposto de Renda, contribuintes das cidades do Alto Tietê já enviaram 151.528 declarações, o equivalente a 38,9% do total esperado para 2026 na região.

O período de envio completou um mês na última quinta-feira (23). A expectativa é que 389.945 declarações sejam entregues dentro do prazo. O programa para preenchimento e envio já está disponível para download.

Entre os municípios, Itaquaquecetuba lidera em percentual de entregas, com 45,9% das declarações já enviadas — são 30.553 documentos de um total estimado de 66.491.

Já em números absolutos, Mogi das Cruzes concentra o maior volume até o momento, com 43.741 declarações entregues, seguida por Suzano (31.837) e Itaquaquecetuba (30.553).

📊 Veja o desempenho por cidade:

Arujá: 8.079 de 25.602 (31,6%)

Biritiba-Mirim: 2.085 de 4.880 (42,7%)

Ferraz de Vasconcelos: 15.994 de 36.819 (43,4%)

Guararema: 2.486 de 7.338 (33,9%)

Itaquaquecetuba: 30.553 de 66.491 (45,9%)

Mogi das Cruzes: 43.741 de 127.763 (34,2%)

Poá: 11.502 de 28.914 (39,8%)

Salesópolis: 1.068 de 2.878 (37,1%)

Santa Isabel: 4.183 de 11.271 (37,1%)

Suzano: 31.837 de 77.989 (40,8%)

⚠️ Atenção: quem perder o prazo está sujeito a multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido.

🔎 O que mudou neste ano:

Possibilidade de informar nome social na declaração;

Ampliação dos dados na declaração pré-preenchida;

Redução no número de lotes de restituição, de cinco para quatro;

Implementação de um tipo de “cashback” para contribuintes que tiveram imposto retido na fonte em 2025, mas não precisarão declarar em 2026.

A Receita Federal estima que cerca de 44 milhões de declarações sejam entregues em todo o país neste ano.