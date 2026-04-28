Empresário reforça segurança da APAE de Ferraz com doação de câmeras e internet

A APAE de Ferraz de Vasconcelos recebeu um importante reforço em sua estrutura de segurança e conectividade por meio de uma doação realizada pelo empresário Franco Douglas Lima Dias (francodouglaslimadias.com.br) A iniciativa ocorreu após a instituição enfrentar diversos episódios de roubos e invasões.

Sensibilizado com a situação e mantendo seu compromisso com ações sociais no município, Franco doou 15 câmeras fixas de monitoramento, uma câmera panorâmica e dois links de internet, sendo um de 900 mega e outro de 400 mega, ampliando a proteção patrimonial e modernizando a infraestrutura tecnológica da entidade.

O sistema de monitoramento deve contribuir para prevenir novas ocorrências e oferecer mais segurança para alunos, colaboradores e famílias atendidas pela instituição. Já a melhoria na conectividade fortalece atividades administrativas e pedagógicas desenvolvidas pela APAE.

“Diante dos furtos que a instituição sofreu, entendemos que era necessário agir. A APAE presta um trabalho essencial para a cidade e merece apoio”, destaca Franco Douglas Lima Dias.

Esta não é a primeira vez que o empresário apoia a entidade. A nova doação reforça uma parceria marcada por ações voltadas ao fortalecimento do trabalho social realizado pela APAE de Ferraz de Vasconcelos.

A direção da instituição recebeu a iniciativa como um gesto de responsabilidade social e solidariedade, ressaltando a importância do apoio para manter a qualidade dos serviços oferecidos à comunidade.