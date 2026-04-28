Prefeitura realiza limpeza e revitalização no Cemitério do Cambiri

Serviços de zeladoria garantem mais organização, conservação e respeito às famílias

A Secretaria de Serviços Urbanos realizou, na última segunda-feira (27), uma ação de limpeza e revitalização no Cemitério do Cambiri, localizado na Avenida Dom Pedro II, nº 3146, no Jardim Santiago.

Esta intervenção contemplou a remoção de resíduos, capinação, manutenção das áreas comuns e reorganização do espaço, promovendo melhores condições de acesso e permanência para os visitantes. O objetivo é assegurar um ambiente mais limpo, seguro e adequado, especialmente em um local que representa memória, respeito e acolhimento às famílias.

A ação integra o cronograma permanente de zeladoria urbana do município, que prevê a manutenção contínua de equipamentos públicos, com foco na conservação, bem-estar da população e valorização dos espaços coletivos.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, a iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com o cuidado e a dignidade dos espaços públicos. “Estamos trabalhando de forma contínua para garantir que o Cemitério do Cambiri permaneça limpo, organizado e acolhedor. Esse cuidado é fundamental para proporcionar mais respeito às famílias e preservar adequadamente um espaço tão significativo para a cidade”, afirmou.