Fortalecimento do diálogo com o Estado e integração regional marcam início da nova gestão do CONDEMAT+

Luis Camargo, prefeito de Arujá, assume presidência do consórcio em solenidade prestigiada pelo governador Tarcísio de Freitas

Com foco na ampliação das políticas públicas inclusivas, no fortalecimento do diálogo com o Governo do Estado e na integração regional, teve início a gestão 2026 do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (CONDEMAT+). A cerimônia de posse da nova Diretoria e do Conselho Fiscal foi realizada nesta quinta-feira (15/01), em Mogi das Cruzes, e marcou a posse do prefeito de Arujá, Luis Camargo, como novo presidente da entidade.

Entre as prioridades anunciadas pela nova presidência estão a criação da Câmara Técnica de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência (PCD), reforçando o compromisso do consórcio com a inclusão e a equidade, e os avanços nas tratativas com o Governo do Estado para a regionalização da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS), iniciativa que busca ampliar o acesso, a eficiência e a integração do atendimento em saúde nos municípios consorciados.

A solenidade foi prestigiada pelo governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cuja presença simbolizou o estreitamento dos laços institucionais entre o CONDEMAT+ e o Governo do Estado, além de reforçar a relevância política e administrativa do consórcio no cenário regional e estadual.

Esta é a primeira vez que Luis Camargo assume a presidência do CONDEMAT+. Anteriormente, o prefeito ocupou a liderança do Conselho Fiscal, participando ativamente da governança e do acompanhamento das ações regionais do consórcio, até então presidido pelo prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, em 2025.

A Diretoria eleita para a gestão 2026 é composta pelos prefeitos Pedro Ishi (Suzano), na vice-presidência; Saulo Souza (Poá) e Rodolfo Marcondes (Salesópolis), como 1º e 2º tesoureiro, respectivamente; e Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos), como secretária. Já o Conselho Fiscal será presidido por Carlos Chinchilla (Santa Isabel) e terá como membros Gabriel Prianti (Igaratá); Walid Ali Hamid, o Aladim (Mairiporã); Mara Bertaiolli (Mogi das Cruzes) e Adriano Levorin (Santa Branca).

Em sua fala, o novo presidente destacou a relevância do cargo, o papel estratégico do CONDEMAT+ e o compromisso com uma gestão voltada ao planejamento, à inclusão e à entrega de resultados concretos à população regional.

“Assumir a presidência é uma grande responsabilidade e, acima de tudo, um compromisso com a integração regional, o planejamento e a entrega de resultados para a população. A presença do governador Tarcísio de Freitas e de grandes autoridades do Estado nesta cerimônia traduz a relevância, a força e a grandiosidade do nosso consórcio, que hoje é referência na articulação regional”, afirmou Luis Camargo.

Por sua vez, Tarcísio de Freitas enalteceu a atuação do consórcio. “O CONDEMAT+ é um dos consórcios mais maduros de São Paulo, com muitos serviços regionais e já atuando nas compras compartilhadas. E eu posso dizer que vai avançar ainda mais porque o Estado vai querer trabalhar com o consórcio desta região tão importante para São Paulo”, disse o governador.

A cerimônia contou com a presença dos prefeitos e representantes dos 14 municípios do consórcio; do conselheiro-corregedor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), Marco Bertaiolli; do deputado estadual Marcos Damásio; do deputado federal Saulo Pedroso; dos secretários estaduais Marcos da Costa (Direitos da Pessoa com Deficiência) e Gilberto Kassab (Governo e Relações Institucionais), além do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado.

SOBRE O CONSÓRCIO

O CONDEMAT+ reúne 14 municípios e se consolida como o maior consórcio intermunicipal da Região Metropolitana de São Paulo. Com atuação estratégica e localização privilegiada, o território concentra mais de 3 milhões de habitantes e responde por aproximadamente 5% do PIB estadual.

O consórcio atua na articulação de políticas públicas regionais, no planejamento integrado e na execução de projetos conjuntos nas áreas de desenvolvimento econômico, saúde, segurança, infraestrutura, meio ambiente e políticas sociais, fortalecendo a cooperação entre os municípios e ampliando a capacidade de captação de recursos e de entrega de resultados à população.