Homem de 64 anos morre atropelado na Mogi-Dutra após parar na pista para resolver colisão sem vítimas

Acidente ocorreu à noite, em trecho de curva e sob chuva; polícia alerta para risco de permanecer na faixa de rolamento

Atropelamento após colisão sem feridos

Um homem de 64 anos morreu atropelado na Rodovia Mogi-Dutra (SP-088), em Mogi das Cruzes, na noite desta quinta-feira (15), após parar na faixa de rolamento para conversar sobre uma colisão anterior sem vítimas. O caso aconteceu por volta das 21h30, na altura do km 48, em um trecho de curva, onde a visibilidade era reduzida.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, chovia no momento do acidente, o que contribuiu para a pista escorregadia e para a sequência de ocorrências no local.

Carro ficou destruído após acidente na Mogi-Dutra – Reprodução – TV Diário

Sequência de acidentes no mesmo ponto

De acordo com a polícia, o episódio teve início com uma colisão lateral entre um caminhão e um carro de passeio, sem feridos. Após o impacto, os motoristas pararam na faixa de rolamento para conversar e avaliar os danos.

Enquanto os condutores estavam fora dos veículos, outros automóveis que trafegavam pelo trecho perderam o controle, em razão da chuva, da curva e da baixa iluminação. Um desses veículos atingiu o homem de 64 anos, que estava na pista, causando a morte no local.

Ao todo, quatro veículos se envolveram na ocorrência.

Feridos leves e procedimentos policiais

Além da vítima fatal, outras pessoas sofreram ferimentos leves e foram socorridas para atendimento médico. Os demais envolvidos não se feriram.

Todos os condutores realizaram o teste do etilômetro, com resultado negativo para consumo de álcool. A perícia técnica foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.

O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

Interdição parcial e fluxo de veículos

Por causa do atropelamento e da sequência de colisões, uma faixa da rodovia precisou ser interditada temporariamente. Apesar disso, o tráfego seguiu fluindo no trecho, com apoio das equipes de atendimento e sinalização.

Alerta da Polícia Rodoviária

O comandante da Polícia Militar Rodoviária destacou que o local do acidente reúne fatores de alto risco, como curva fechada, pouca iluminação e ausência de acostamento, o que aumenta a chance de novos sinistros.

A corporação reforçou a orientação para que, em caso de colisão sem vítimas, os motoristas procurem um local seguro, com acostamento ou melhor iluminação, antes de descer do veículo para conversar ou resolver questões relacionadas a danos.

Segundo a polícia, permanecer na faixa de rolamento, especialmente à noite e sob chuva, eleva drasticamente o risco de atropelamentos, mesmo em situações aparentemente simples.

Conclusão

O acidente na Mogi-Dutra evidencia os perigos de parar na pista após colisões, sobretudo em condições adversas de clima e visibilidade. A orientação das autoridades é clara: priorizar a segurança, retirar os veículos da via sempre que possível e evitar permanecer na faixa de rolamento, reduzindo o risco de tragédias como a registrada nesta quinta-feira.