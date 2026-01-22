“O Agente Secreto” tem recorde de indicações ao Oscar 2026

Produção e profissionais do Brasil ganham destaque nas principais categorias da premiação

O cinema brasileiro vive um de seus momentos mais expressivos no cenário internacional. O Brasil soma quatro indicações ao Oscar 2026, anunciadas nesta quarta-feira, 22 de janeiro, reforçando a força da produção nacional e de seus profissionais na maior premiação do cinema mundial.

A cerimônia do Oscar acontece no dia 15 de março de 2026, em Los Angeles, e a expectativa é de uma noite histórica para o país.

“O Agente Secreto” lidera indicações brasileiras no Oscar

Filme concorre a categorias centrais da premiação

O grande destaque brasileiro é o longa “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, que recebeu quatro indicações ao Oscar 2026, todas em categorias de grande relevância:

Melhor Filme

Melhor Filme Internacional

Melhor Ator , para Wagner Moura

, para Melhor Elenco, categoria inédita na premiação

A presença do filme entre os indicados consolida o Brasil entre os protagonistas desta edição do Oscar.

Wagner Moura concorre a Melhor Ator

Ator brasileiro disputa prêmio com grandes nomes de Hollywood

A indicação de Wagner Moura a Melhor Ator marca um feito histórico para o cinema brasileiro. Ele concorre com atores de renome internacional, como:

Timothée Chalamet

Leonardo DiCaprio

Ethan Hawke

Michael B. Jordan

A atuação em “O Agente Secreto” já vinha sendo amplamente elogiada desde 2025, quando rendeu prêmios importantes e impulsionou a campanha do filme rumo ao Oscar.

Categoria inédita de Melhor Elenco inclui produção brasileira

Reconhecimento coletivo amplia protagonismo do Brasil

A edição de 2026 estreia a categoria Melhor Elenco, e o Brasil já marca presença com “O Agente Secreto”, que concorre ao lado de produções internacionais como:

Hamnet

Marty Supreme

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

A indicação valoriza o conjunto artístico do filme, destacando a força coletiva do elenco brasileiro.

Brasil também se destaca com profissional em produção americana

Diretor de fotografia brasileiro é indicado por “Sonhos de Trem”

Além das quatro indicações de “O Agente Secreto”, o Brasil aparece no Oscar 2026 por meio do talento individual de Adolpho Veloso, diretor de fotografia brasileiro, indicado na categoria Melhor Fotografia pelo filme “Sonhos de Trem”.

Embora “Sonhos de Trem” seja uma produção americana, a indicação reconhece o trabalho técnico de um profissional brasileiro, ampliando a presença do país na premiação e reforçando o prestígio da cinematografia nacional no exterior.

“O Agente Secreto”: thriller político ambientado no Recife

Filme aborda tensão e memória durante a ditadura militar

Ambientado no Recife de 1977, “O Agente Secreto” acompanha Marcelo, um professor que tenta deixar para trás um passado obscuro e retorna à cidade em busca de tranquilidade. No entanto, ele rapidamente percebe que o ambiente político e social torna impossível qualquer sensação de paz.

O longa mistura thriller político, drama e crítica social, com forte identidade brasileira e reconhecimento internacional. O elenco conta ainda com:

Maria Fernanda Cândido

Gabriel Leone

Isabél Zuaa

Alice Carvalho

Indicação a Melhor Filme Internacional reforça força do Brasil

Produção nacional disputa espaço entre grandes obras globais

Na categoria Melhor Filme Internacional, “O Agente Secreto” representa o Brasil em disputa com produções de diversos países, reforçando a relevância global do cinema nacional e sua capacidade de dialogar com o público internacional.

Oscar 2026 será realizado em 15 de março

Expectativa cresce para noite histórica

A cerimônia do Oscar 2026 acontece no dia 15 de março, reunindo os principais nomes da indústria cinematográfica. Com quatro indicações para um filme brasileiro e mais uma para um profissional do país, o Brasil chega à premiação com grande visibilidade e chances reais de reconhecimento.

Cinema brasileiro consolida presença no cenário internacional

Talento nacional ganha espaço entre os melhores do mundo

As cinco indicações relacionadas ao Brasil no Oscar 2026 confirmam o momento de maturidade, diversidade e reconhecimento internacional do cinema brasileiro.

Seja por meio de produções nacionais ou do talento técnico de seus profissionais, o Brasil demonstra que ocupa um espaço cada vez mais sólido entre os grandes nomes do cinema mundial.