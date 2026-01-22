Oscar 2026: Academia divulga lista completa de indicados à maior premiação do cinema

Cerimônia acontece em 15 de março, em Los Angeles, e terá forte presença internacional
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta quinta-feira, 22 de janeiro, a lista completa de indicados ao Oscar 2026, principal premiação da indústria do cinema mundial. O evento será realizado no dia 15 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles, reunindo produções, artistas e profissionais técnicos de diversos países.
O anúncio foi feito por meio de transmissão online, marcando oficialmente o início da temporada final de premiações e ampliando as expectativas para uma das edições mais diversas dos últimos anos.
Destaques do Oscar 2026
Produções disputam as principais categorias da noite
A edição de 2026 chama atenção pelo equilíbrio entre grandes produções comerciais e filmes autorais, além da presença de obras internacionais competindo em categorias centrais como Melhor Filme, Direção e Atuação.
O cinema brasileiro se destaca especialmente com “O Agente Secreto”, indicado em categorias importantes, incluindo Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Elenco.
Indicados a Melhor Filme
Categoria principal reúne dez produções
Concorrerão ao prêmio de Melhor Filme no Oscar 2026:
- Bugonia
- F-1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Pecadores
- Sonhos de Trem
Indicados a Melhor Direção
Cineastas renomados disputam estatueta
- Chloé Zhao, por Hamnet
- Josh Safdie, por Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, por Uma Batalha Após a Outra
- Joachim Trier, por Valor Sentimental
- Ryan Coogler, por Pecadores
Indicados a Melhor Ator
Wagner Moura representa o Brasil
- Timothée Chalamet, por Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, por Uma Batalha Após a Outra
- Ethan Hawke, por Blue Moon
- Michael B. Jordan, por Pecadores
- Wagner Moura, por O Agente Secreto
Indicadas a Melhor Atriz
Categoria reúne performances intensas e premiadas
- Jessie Buckley, por Hamnet
- Rose Byrne, por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
- Kate Hudson, por Song Sung Blue
- Renate Reinsve, por Valor Sentimental
- Emma Stone, por Bugonia
Melhor Ator e Atriz Coadjuvantes
Elenco forte marca edição de 2026
Melhor Ator Coadjuvante
- Benicio del Toro (Uma Batalha Após a Outra)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Delroy Lindo (Pecadores)
- Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra)
- Stellan Skarsgård (Valor Sentimental)
Melhor Atriz Coadjuvante
- Elle Fanning (Valor Sentimental)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental)
- Amy Madigan (A Hora do Mal)
- Wunmi Mosaku (Pecadores)
- Teyana Taylor (Uma Batalha Após a Outra)
Categoria inédita: Melhor Elenco
Reconhecimento coletivo ganha espaço no Oscar
- Hamnet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- O Agente Secreto
- Pecadores
Roteiro Original e Adaptado
Narrativas autorais e adaptações literárias
Melhor Roteiro Original
- Blue Moon
- Foi Apenas Um Acidente
- Marty Supreme
- Valor Sentimental
- Pecadores
Melhor Roteiro Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Uma Batalha Após a Outra
- Sonhos de Trem
Animação, Documentários e Curtas
Diversidade de formatos marca a premiação
Melhor Filme de Animação
- Arco
- Elio
- Guerreiras do K-pop
- A Pequena Amélie
- Zootopia 2
Melhor Filme Internacional
- O Agente Secreto
- Foi Apenas Um Acidente
- Valor Sentimental
- Sirāt
- The Voice of Hind Rajab
Categorias técnicas reforçam excelência visual e sonora
Fotografia, som e efeitos visuais em destaque
Entre as categorias técnicas, ganham destaque produções como Frankenstein, Pecadores, Uma Batalha Após a Outra e Sonhos de Trem, este último com direção de fotografia assinada por um brasileiro, reforçando a presença nacional também nos aspectos técnicos da premiação.
Oscar 2026 será exibido mundialmente em março
Expectativa cresce para noite decisiva
A cerimônia do Oscar 2026, marcada para 15 de março, promete ser uma das mais competitivas dos últimos anos. Com forte presença internacional, diversidade de gêneros e a consolidação de novas categorias, a premiação reafirma seu papel como o principal termômetro do cinema mundial.
A expectativa agora se volta para a grande noite, que pode marcar momentos históricos, especialmente para o cinema brasileiro, que chega fortalecido e em evidência.