Oscar 2026: Academia divulga lista completa de indicados à maior premiação do cinema

Cerimônia acontece em 15 de março, em Los Angeles, e terá forte presença internacional

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta quinta-feira, 22 de janeiro, a lista completa de indicados ao Oscar 2026, principal premiação da indústria do cinema mundial. O evento será realizado no dia 15 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles, reunindo produções, artistas e profissionais técnicos de diversos países.

O anúncio foi feito por meio de transmissão online, marcando oficialmente o início da temporada final de premiações e ampliando as expectativas para uma das edições mais diversas dos últimos anos.

Destaques do Oscar 2026

Produções disputam as principais categorias da noite

A edição de 2026 chama atenção pelo equilíbrio entre grandes produções comerciais e filmes autorais, além da presença de obras internacionais competindo em categorias centrais como Melhor Filme, Direção e Atuação.

O cinema brasileiro se destaca especialmente com “O Agente Secreto”, indicado em categorias importantes, incluindo Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Elenco.

Indicados a Melhor Filme

Categoria principal reúne dez produções

Concorrerão ao prêmio de Melhor Filme no Oscar 2026:

  • Bugonia
  • F-1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Pecadores
  • Sonhos de Trem

Indicados a Melhor Direção

Cineastas renomados disputam estatueta

  • Chloé Zhao, por Hamnet
  • Josh Safdie, por Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson, por Uma Batalha Após a Outra
  • Joachim Trier, por Valor Sentimental
  • Ryan Coogler, por Pecadores

Indicados a Melhor Ator

Wagner Moura representa o Brasil

  • Timothée Chalamet, por Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio, por Uma Batalha Após a Outra
  • Ethan Hawke, por Blue Moon
  • Michael B. Jordan, por Pecadores
  • Wagner Moura, por O Agente Secreto

Indicadas a Melhor Atriz

Categoria reúne performances intensas e premiadas

  • Jessie Buckley, por Hamnet
  • Rose Byrne, por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
  • Kate Hudson, por Song Sung Blue
  • Renate Reinsve, por Valor Sentimental
  • Emma Stone, por Bugonia

Melhor Ator e Atriz Coadjuvantes

Elenco forte marca edição de 2026

Melhor Ator Coadjuvante

  • Benicio del Toro (Uma Batalha Após a Outra)
  • Jacob Elordi (Frankenstein)
  • Delroy Lindo (Pecadores)
  • Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra)
  • Stellan Skarsgård (Valor Sentimental)

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Elle Fanning (Valor Sentimental)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental)
  • Amy Madigan (A Hora do Mal)
  • Wunmi Mosaku (Pecadores)
  • Teyana Taylor (Uma Batalha Após a Outra)

Categoria inédita: Melhor Elenco

Reconhecimento coletivo ganha espaço no Oscar

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • O Agente Secreto
  • Pecadores

Roteiro Original e Adaptado

Narrativas autorais e adaptações literárias

Melhor Roteiro Original

  • Blue Moon
  • Foi Apenas Um Acidente
  • Marty Supreme
  • Valor Sentimental
  • Pecadores

Melhor Roteiro Adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Sonhos de Trem

Animação, Documentários e Curtas

Diversidade de formatos marca a premiação

Melhor Filme de Animação

  • Arco
  • Elio
  • Guerreiras do K-pop
  • A Pequena Amélie
  • Zootopia 2

Melhor Filme Internacional

  • O Agente Secreto
  • Foi Apenas Um Acidente
  • Valor Sentimental
  • Sirāt
  • The Voice of Hind Rajab

Categorias técnicas reforçam excelência visual e sonora

Fotografia, som e efeitos visuais em destaque

Entre as categorias técnicas, ganham destaque produções como Frankenstein, Pecadores, Uma Batalha Após a Outra e Sonhos de Trem, este último com direção de fotografia assinada por um brasileiro, reforçando a presença nacional também nos aspectos técnicos da premiação.

Oscar 2026 será exibido mundialmente em março

Expectativa cresce para noite decisiva

A cerimônia do Oscar 2026, marcada para 15 de março, promete ser uma das mais competitivas dos últimos anos. Com forte presença internacional, diversidade de gêneros e a consolidação de novas categorias, a premiação reafirma seu papel como o principal termômetro do cinema mundial.

A expectativa agora se volta para a grande noite, que pode marcar momentos históricos, especialmente para o cinema brasileiro, que chega fortalecido e em evidência.

