Oscar 2026: Academia divulga lista completa de indicados à maior premiação do cinema

Cerimônia acontece em 15 de março, em Los Angeles, e terá forte presença internacional

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta quinta-feira, 22 de janeiro, a lista completa de indicados ao Oscar 2026, principal premiação da indústria do cinema mundial. O evento será realizado no dia 15 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles, reunindo produções, artistas e profissionais técnicos de diversos países.

O anúncio foi feito por meio de transmissão online, marcando oficialmente o início da temporada final de premiações e ampliando as expectativas para uma das edições mais diversas dos últimos anos.

Destaques do Oscar 2026

Produções disputam as principais categorias da noite

A edição de 2026 chama atenção pelo equilíbrio entre grandes produções comerciais e filmes autorais, além da presença de obras internacionais competindo em categorias centrais como Melhor Filme, Direção e Atuação.

O cinema brasileiro se destaca especialmente com “O Agente Secreto”, indicado em categorias importantes, incluindo Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Elenco.

Indicados a Melhor Filme

Categoria principal reúne dez produções

Concorrerão ao prêmio de Melhor Filme no Oscar 2026:

Bugonia

F-1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Uma Batalha Após a Outra

O Agente Secreto

Valor Sentimental

Pecadores

Sonhos de Trem

Indicados a Melhor Direção

Cineastas renomados disputam estatueta

Chloé Zhao , por Hamnet

, por Hamnet Josh Safdie , por Marty Supreme

, por Marty Supreme Paul Thomas Anderson , por Uma Batalha Após a Outra

, por Uma Batalha Após a Outra Joachim Trier , por Valor Sentimental

, por Valor Sentimental Ryan Coogler, por Pecadores

Indicados a Melhor Ator

Wagner Moura representa o Brasil

Timothée Chalamet , por Marty Supreme

, por Marty Supreme Leonardo DiCaprio , por Uma Batalha Após a Outra

, por Uma Batalha Após a Outra Ethan Hawke , por Blue Moon

, por Blue Moon Michael B. Jordan , por Pecadores

, por Pecadores Wagner Moura, por O Agente Secreto

Indicadas a Melhor Atriz

Categoria reúne performances intensas e premiadas

Jessie Buckley , por Hamnet

, por Hamnet Rose Byrne , por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria

, por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria Kate Hudson , por Song Sung Blue

, por Song Sung Blue Renate Reinsve , por Valor Sentimental

, por Valor Sentimental Emma Stone, por Bugonia

Melhor Ator e Atriz Coadjuvantes

Elenco forte marca edição de 2026

Melhor Ator Coadjuvante

Benicio del Toro (Uma Batalha Após a Outra)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Delroy Lindo (Pecadores)

Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra)

Stellan Skarsgård (Valor Sentimental)

Melhor Atriz Coadjuvante

Elle Fanning (Valor Sentimental)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental)

Amy Madigan (A Hora do Mal)

Wunmi Mosaku (Pecadores)

Teyana Taylor (Uma Batalha Após a Outra)

Categoria inédita: Melhor Elenco

Reconhecimento coletivo ganha espaço no Oscar

Hamnet

Marty Supreme

Uma Batalha Após a Outra

O Agente Secreto

Pecadores

Roteiro Original e Adaptado

Narrativas autorais e adaptações literárias

Melhor Roteiro Original

Blue Moon

Foi Apenas Um Acidente

Marty Supreme

Valor Sentimental

Pecadores

Melhor Roteiro Adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Uma Batalha Após a Outra

Sonhos de Trem

Animação, Documentários e Curtas

Diversidade de formatos marca a premiação

Melhor Filme de Animação

Arco

Elio

Guerreiras do K-pop

A Pequena Amélie

Zootopia 2

Melhor Filme Internacional

O Agente Secreto

Foi Apenas Um Acidente

Valor Sentimental

Sirāt

The Voice of Hind Rajab

Categorias técnicas reforçam excelência visual e sonora

Fotografia, som e efeitos visuais em destaque

Entre as categorias técnicas, ganham destaque produções como Frankenstein, Pecadores, Uma Batalha Após a Outra e Sonhos de Trem, este último com direção de fotografia assinada por um brasileiro, reforçando a presença nacional também nos aspectos técnicos da premiação.

Oscar 2026 será exibido mundialmente em março

Expectativa cresce para noite decisiva

A cerimônia do Oscar 2026, marcada para 15 de março, promete ser uma das mais competitivas dos últimos anos. Com forte presença internacional, diversidade de gêneros e a consolidação de novas categorias, a premiação reafirma seu papel como o principal termômetro do cinema mundial.

A expectativa agora se volta para a grande noite, que pode marcar momentos históricos, especialmente para o cinema brasileiro, que chega fortalecido e em evidência.