Pressionada por Malafaia, Damares divulga lista de igrejas e pastores citados na CPMI do INSS

Senadora reage a ataques do líder evangélico, apresenta requerimentos de quebra de sigilo e convocações e diz que apurações se baseiam em documentos oficiais

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) divulgou nesta quarta-feira (14) uma lista de igrejas e líderes evangélicos que tiveram pedidos de convocação ou de quebra/transferência de sigilo aprovados no âmbito da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. A manifestação ocorreu após o pastor Silas Malafaia acusá-la publicamente de fazer denúncias genéricas sobre fraudes contra aposentados sem citar nomes.

Segundo a senadora, os dados apresentados são públicos, constam de requerimentos já aprovados pela comissão e têm como base documentos oficiais, como Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e informações da Receita Federal.

Reação após confronto público

A crise ganhou força depois que Malafaia afirmou, nas redes sociais, que lançaria um “desafio” à senadora para que ela provasse as acusações envolvendo “grandes igrejas” e “grandes pastores” em esquemas de descontos e empréstimos consignados irregulares no INSS.

Em vídeos e postagens, o líder religioso disse que, sem a divulgação dos nomes, Damares seria “leviana e linguaruda” e chegou a afirmar que a senadora “não é digna de ser chamada evangélica”. Em tom exaltado, cobrou ainda que ela revelasse quem teria pedido para que permanecesse em silêncio.

Lista de requerimentos divulgada

Em resposta, Damares publicou a relação de requerimentos apresentados ao longo dos trabalhos da CPMI. Entre eles estão pedidos de transferência de sigilo de instituições religiosas e convocações ou convites para depoimentos de líderes evangélicos. Na lista constam, entre outros:

Adoração Church

Igreja Assembleia de Deus Ministério do Renovo

Ministério Deus é Fiel Church (SeteChurch)

Igreja Evangélica Campo de Anatote

Também aparecem pedidos envolvendo líderes religiosos como André Machado Valadão, César Bellucci do Nascimento, Péricles Albino Gonçalves, Fabiano Campos Zettel e André Fernandes, além de requerimentos específicos para quebra de sigilo de Valadão.

“Desconforto e tristeza”, diz senadora

Na nota, Damares afirmou que a eventual participação de igrejas ou pastores em esquemas de fraude contra aposentados lhe causa “profundo desconforto e tristeza”, mas ressaltou que a CPMI tem o dever constitucional de investigar os fatos com imparcialidade, responsabilidade e base documental.

Ela também lembrou que foi a autora do requerimento que criou a CPMI do INSS, instalada em 2025, e que atua como membro titular desde o início das investigações.

Nova reação de Malafaia

Após a divulgação da lista, Malafaia voltou a se manifestar e acusou a senadora de contradição. Segundo ele, a relação apresentada não confirmaria a existência de “grandes denominações” ou de vários líderes de projeção nacional, o que, em sua avaliação, generalizaria acusações e atingiria indevidamente a Igreja Evangélica como um todo.

“A acusação foi leviana e denigre de maneira geral a Igreja Evangélica”, escreveu o pastor, que também publicou novo vídeo reforçando as críticas.

O que investiga a CPMI do INSS

A CPMI do INSS apura um esquema nacional de fraudes envolvendo descontos indevidos e empréstimos consignados irregulares aplicados contra aposentados e pensionistas. Segundo a comissão, milhares de documentos já foram analisados, e há pedidos em andamento para a suspensão de milhões de contratos considerados suspeitos.

O prazo para conclusão dos trabalhos está previsto para março, com possibilidade de prorrogação, enquanto os requerimentos citados por Damares seguem em análise, respeitando o devido processo legal e a presunção de inocência.