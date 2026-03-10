Justiça condena a mais de 30 anos de prisão acusados por latrocínio de jovem que vendia drone em SP

Universitária de 20 anos foi morta com tiro na cabeça durante assalto armado ocorrido na Zona Leste da capital paulista em 2025

A Justiça de São Paulo condenou dois dos acusados pelo latrocínio da universitária Beatriz Munhos, de 20 anos, crime ocorrido em 2025 na Zona Leste da capital. Os réus receberam penas superiores a 30 anos de prisão pelo assalto que terminou na morte da jovem.

O julgamento ocorreu na semana passada e resultou na condenação dos dois executores do crime, enquanto outros dois suspeitos seguem presos e respondem em um processo separado.

Beatriz foi morta com um tiro na cabeça, na frente do pai e do namorado, durante uma tentativa de venda de um drone anunciada pela internet.

Crime aconteceu durante negociação de drone

O caso ocorreu quando Beatriz, o pai Lucas Munhos e o namorado Leonardo Silva saíram de Sorocaba, no interior paulista, rumo ao bairro de Sapopemba, na Zona Leste da capital.

O objetivo era concluir a venda de um drone anunciado por cerca de R$ 35 mil para um suposto comprador que havia entrado em contato pela internet.

Segundo as investigações da Polícia Civil de São Paulo, a negociação era uma emboscada planejada por uma quadrilha que utilizava perfis falsos para atrair vítimas interessadas em vender produtos de alto valor.

Assalto terminou com tiro fatal

De acordo com a investigação, dois assaltantes armados chegaram ao local em uma motocicleta e anunciaram o roubo assim que a família chegou ao ponto de encontro.

Os criminosos inicialmente tomaram o celular do pai da jovem. Em seguida, um dos assaltantes levou o namorado de Beatriz até o carro da família para tentar localizar o drone.

Nesse momento, a jovem saiu do veículo e utilizou spray de pimenta contra o criminoso. A reação levou o assaltante a disparar contra ela.

Beatriz foi atingida com um tiro na cabeça e morreu no local. Após o disparo, os criminosos fugiram levando apenas o celular da vítima, sem conseguir roubar o drone.

Câmeras de segurança da região registraram parte da ação e ajudaram a polícia a identificar os envolvidos.

Executores receberam penas superiores a 30 anos

Na última quinta-feira (5), a Justiça julgou os dois executores do crime.

O juiz Marcello Guimarães condenou:

— Isaías dos Santos da Silva a 31 anos, 6 meses e 15 dias de prisão

— Lucas Kauan da Silva Pereira a 30 anos, 4 meses e 15 dias de prisão

Ambos foram condenados pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Durante o julgamento, Isaías confessou ter efetuado o disparo, afirmando que não teve intenção de atirar e que se assustou quando a vítima utilizou o spray de pimenta. Ele estava na garupa da moto pilotada por Lucas, que também admitiu participação no assalto.

Diferentemente dos casos de homicídio doloso, crimes de latrocínio são julgados por juiz singular, e não pelo Tribunal do Júri.

Família acompanha processo e aguarda possíveis recursos

A família de Beatriz acompanhou o julgamento e comemorou a condenação dos responsáveis.

Segundo o advogado Fábio Bornia, que atuou como assistente de acusação ao lado do Ministério Público, a decisão representa um passo importante na busca por justiça.

Ele afirmou que a defesa da família continuará acompanhando o caso durante a fase de recursos para garantir que a sentença seja mantida.

Até o momento, a reportagem não conseguiu contato com os advogados de defesa dos condenados.

Investigação aponta outros dois mentores do crime

Além dos executores, a investigação identificou mais dois suspeitos apontados como mentores do esquema criminoso.

Segundo a polícia, Gabriel Ferreira seria responsável por criar perfis falsos em redes sociais para abordar vendedores de produtos caros, como drones e celulares.

Já Mateus Andrade também participaria da organização das emboscadas.

Os dois foram presos preventivamente e respondem em um processo separado, que ainda está em andamento na Justiça.

O caso continua sendo acompanhado pelas autoridades, que investigam se o grupo pode estar envolvido em outros crimes semelhantes na região.