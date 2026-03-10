Santa Isabel abre inscrições para curso gratuito de porteiro voltado ao público 60+

Capacitação presencial oferece 60 horas de aulas e certificação para moradores com 60 anos ou mais

A Prefeitura de Santa Isabel abriu inscrições para um curso gratuito de Porteiro e Controlador de Acesso voltado ao público com 60 anos ou mais. A iniciativa é realizada por meio da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Programa Trampolim SP.

O objetivo da ação é oferecer qualificação profissional para pessoas da terceira idade, ampliando as possibilidades de inserção ou reinserção no mercado de trabalho por meio da capacitação.

Curso terá aulas presenciais e certificação

O curso será realizado de forma presencial, com carga horária total de 60 horas, e ao final os participantes receberão certificação de conclusão.

As aulas ocorrerão no período noturno, o que pode facilitar a participação de pessoas que possuem outras atividades durante o dia.

A capacitação será realizada na Etec de Santa Isabel, localizada na Rua Professora Ana Moutinho Gonçalves, nº 57.

Inscrições seguem abertas até 18 de março

Os interessados em participar devem realizar a inscrição até o dia 18 de março por meio da plataforma do programa.

A Prefeitura destaca que a iniciativa representa uma oportunidade para adquirir novos conhecimentos, desenvolver habilidades profissionais e ampliar as chances de geração de renda.

As inscrições podem ser feitas pelo link:

https://www.trampolim.sp.gov.br/pt/curso/3166302b-3004-f011-bae2-00224837b81f/

Iniciativa busca ampliar oportunidades para o público 60+

Segundo a administração municipal, ações de qualificação profissional voltadas ao público da terceira idade contribuem para a valorização da experiência e para o fortalecimento da autonomia financeira dos idosos.

Além de promover capacitação, o curso também busca estimular a participação ativa dessa faixa etária no mercado de trabalho, oferecendo novas perspectivas de atuação profissional.