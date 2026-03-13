Oscar 2026: Brasil chega forte com “O Agente Secreto” e sonha com uma vitória histórica

Cerimônia da maior premiação do cinema mundial acontece neste domingo (15) em Los Angeles, com produção brasileira disputando quatro categorias importantes e expectativa de novos feitos para o país

Cerimônia do Oscar 2026 acontece neste domingo em Hollywood

A 98ª edição do Academy Awards, conhecida mundialmente como Oscar, será realizada neste domingo, 15 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles.

A cerimônia começa às 20h no horário de Brasília, enquanto o tradicional tapete vermelho será transmitido a partir das 19h30. Como de costume, a última e mais aguardada categoria da noite, Melhor Filme, deve ser anunciada apenas depois da meia-noite.

A edição deste ano desperta grande interesse no Brasil por causa da presença marcante do cinema nacional, especialmente com o filme O Agente Secreto, que chega à premiação com quatro indicações.

O Agente Secreto lidera expectativas brasileiras no Oscar

O grande destaque brasileiro na premiação é O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. O longa foi indicado em quatro categorias importantes, incluindo a principal da noite.

Entre as categorias disputadas pelo filme estão:

Melhor Filme

Melhor Filme Internacional

Melhor Ator, com Wagner Moura

Melhor Escalação de Elenco

A produção acompanha um personagem que enfrenta os desafios da repressão política enquanto tenta preservar a relação com o filho pequeno, combinando drama íntimo com um forte pano de fundo histórico.

A atuação de Wagner Moura vem sendo apontada por críticos internacionais como um dos grandes destaques da temporada de premiações. Para especialistas, o ator entrega uma interpretação marcada por intensidade emocional e carisma, equilibrando a resistência política do personagem com momentos de grande sensibilidade familiar.

Filme brasileiro iguala recorde histórico no Oscar

Com quatro indicações, O Agente Secreto iguala um feito histórico do cinema nacional alcançado por Cidade de Deus no Academy Awards.

Na ocasião, o longa dirigido por Fernando Meirelles foi indicado nas categorias de direção, roteiro adaptado, montagem e fotografia, embora não tenha conquistado a estatueta.

Agora, mais de duas décadas depois, o novo representante brasileiro repete o número de indicações e reacende a esperança de um resultado histórico.

Além disso, esta é apenas a segunda vez que um filme brasileiro disputa a categoria principal de Melhor Filme. A primeira ocorreu em 2025, quando Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, entrou na disputa.

Brasil também disputa fotografia com produção internacional

Além de O Agente Secreto, o Brasil também aparece em outra categoria técnica importante.

O diretor de fotografia Adolpho Veloso foi indicado por seu trabalho no filme Sonhos de Trem, concorrendo ao prêmio de Melhor Fotografia.

A presença do profissional brasileiro na categoria reforça a participação do país na indústria cinematográfica internacional e amplia as possibilidades de reconhecimento na premiação.

Favoritos da noite e principais concorrentes

Apesar do destaque brasileiro, alguns filmes chegam ao Oscar 2026 como favoritos nas apostas da crítica e da imprensa especializada.

O grande fenômeno da temporada é Pecadores, dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan, que lidera as indicações com 16 nomeações, estabelecendo um novo recorde da premiação.

Até então, o maior número de indicações era de 14, marca alcançada por clássicos como Titanic e La La Land.

Outro forte concorrente é Uma Batalha Após a Outra, dirigido por Paul Thomas Anderson, que recebeu 13 indicações.

Já na categoria de Melhor Filme Internacional, especialistas apontam como favorito o longa europeu Valor Sentimental, dirigido por Joachim Trier.

Wagner Moura disputa prêmio de melhor ator

Um dos momentos mais aguardados da noite será a revelação do vencedor na categoria de Melhor Ator, na qual Wagner Moura disputa a estatueta.

Entre os concorrentes estão nomes consagrados da indústria cinematográfica:

Timothée Chalamet por Marty Supreme

Leonardo DiCaprio por Uma Batalha Após a Outra

Michael B. Jordan por Pecadores

Ethan Hawke por Blue Moon

Apesar da forte concorrência, críticos destacam que Wagner Moura conquistou grande reconhecimento ao longo da temporada de premiações, o que mantém viva a possibilidade de uma surpresa na categoria.

Como assistir ao Oscar 2026 no Brasil

No Brasil, a cerimônia do Oscar 2026 será transmitida por diferentes plataformas.

A transmissão oficial na TV por assinatura ficará a cargo da TNT, enquanto o streaming poderá ser acompanhado pelas plataformas HBO Max e Globoplay.

Já na TV aberta, a cobertura será exibida pela TV Globo, com início após o programa Fantástico.

A apresentação contará com Maria Beltrão, acompanhada pelos comentários do crítico Waldemar Dalenogare e da atriz Dira Paes.

Cerimônia terá apresentações musicais e estrelas de Hollywood

A cerimônia deste ano terá novamente como anfitrião o comediante Conan O’Brien, enquanto a narração oficial será feita pelo ator britânico Matt Berry.

Entre os artistas confirmados para anunciar categorias estão grandes nomes de Hollywood, como:

Nicole Kidman

Ewan McGregor

Pedro Pascal

Anne Hathaway

Robert Downey Jr.

Adrien Brody

Javier Bardem

Chris Evans

Demi Moore

O próprio Wagner Moura também participará da cerimônia como apresentador de uma das categorias.

Expectativa brasileira para repetir conquista histórica

Após a vitória inédita de um filme brasileiro no Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025, o país chega novamente à premiação com grandes expectativas.

Mesmo enfrentando produções de grande orçamento e forte campanha internacional, O Agente Secreto conquistou espaço entre os principais indicados e consolidou o reconhecimento do cinema brasileiro no cenário global.

Independentemente do resultado final, a presença do longa em quatro categorias — incluindo Melhor Filme — já coloca a produção entre os grandes marcos da história recente do cinema nacional.