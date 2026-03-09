Programa Conecta Longevidade abre inscrições para pessoas com 55 anos ou mais em Arujá

Iniciativa da Prefeitura busca promover inclusão digital e autonomia para pessoas com 55 anos ou mais por meio de aulas presenciais

A Prefeitura de Arujá abriu inscrições para o Programa Conecta Longevidade, uma iniciativa voltada à inclusão digital de pessoas com 55 anos ou mais. O projeto é realizado por meio da Subsecretaria de Longevidade, em parceria com a Escola Técnica Municipal de Empreendedorismo 4.0 e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

O objetivo do programa é ensinar idosos a utilizarem smartphones de forma simples e prática, ajudando esse público a ganhar mais autonomia no uso da tecnologia e no acesso a serviços digitais do dia a dia.

Inclusão digital para o público 55+

O Programa Conecta Longevidade foi desenvolvido para aproximar a população idosa das ferramentas tecnológicas que hoje fazem parte da rotina da sociedade.

Durante as aulas, os participantes aprenderão noções básicas de uso do smartphone, incluindo aplicativos de comunicação, acesso a serviços digitais, navegação na internet e outras funcionalidades essenciais.

A proposta é tornar o uso da tecnologia mais acessível, permitindo que os idosos se comuniquem com familiares, realizem atividades online com segurança e tenham mais independência no cotidiano.

Além disso, o programa também busca reduzir a exclusão digital, que ainda afeta grande parte da população idosa no Brasil.

Como participar do programa

As inscrições serão realizadas presencialmente entre os dias 9 e 20 de março.

Os interessados devem comparecer à sede da Subsecretaria de Longevidade, localizada no seguinte endereço:

Rua José Basílio de Alvarenga, 32 — 1º andar, Sala 02

Vila Flora Regina – Arujá

Para se inscrever, é necessário:

Ter 55 anos ou mais

Apresentar RG

Apresentar comprovante de residência

Aulas acontecerão na Escola Técnica Municipal

Após a inscrição, os participantes terão acesso às aulas presenciais que serão realizadas na Escola Técnica Municipal de Empreendedorismo 4.0.

O espaço foi escolhido justamente por oferecer estrutura adequada para atividades educacionais e tecnológicas, garantindo acompanhamento dos alunos durante o processo de aprendizado.

A iniciativa pretende criar um ambiente acolhedor e didático, onde os participantes possam tirar dúvidas, aprender no próprio ritmo e ganhar confiança no uso dos dispositivos móveis.

Tecnologia como ferramenta de autonomia

Com o avanço da tecnologia e a digitalização de diversos serviços, aprender a usar o celular tornou-se cada vez mais importante, especialmente para acessar serviços públicos, aplicativos bancários, redes sociais e ferramentas de comunicação.

Por isso, programas como o Conecta Longevidade têm papel fundamental ao incentivar a inclusão digital e a participação ativa da população idosa na sociedade conectada.

A expectativa da Prefeitura de Arujá é que o projeto contribua para melhorar a qualidade de vida dos participantes, oferecendo mais autonomia, segurança e oportunidades de interação no ambiente digital.