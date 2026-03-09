Datafolha: Tarcísio lidera todos os cenários para o governo de SP com mais de 40% no 1º turno



Pesquisa mostra o atual governador à frente dos adversários e com vantagem em diferentes simulações eleitorais para 2026.



Uma pesquisa do instituto Datafolha divulgada neste domingo (8) aponta que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera todos os cenários testados para a disputa ao governo paulista nas eleições de 2026.

De acordo com o levantamento, Tarcísio aparece com mais de 40% das intenções de voto no primeiro turno em todas as simulações feitas pelo instituto, mantendo vantagem sobre os possíveis adversários. ￼

Em um dos cenários, contra o ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), o atual governador registra 44% das intenções de voto, enquanto Haddad aparece com 31%. Outros nomes citados na pesquisa, como Kim Kataguiri, Paulo Serra e Felipe d’Avila, têm índices entre 3% e 5%. ￼

Em outra simulação, quando a adversária é a ministra do Planejamento Simone Tebet, Tarcísio alcança 49% das intenções de voto, ampliando ainda mais a vantagem na disputa. ￼

A pesquisa ouviu 1.608 eleitores em 71 municípios do estado de São Paulo entre os dias 3 e 5 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.