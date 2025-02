São Paulo terá onda de calor com temperaturas de até 38°C; Defesa Civil emite alerta

O estado de São Paulo e grande parte do país devem enfrentar uma nova onda de calor na próxima semana. Estão previstas temperaturas até 5 graus acima da média histórica que, para esse período, em São Paulo, é de 24ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na capital paulista, neste domingo (16), até quarta-feira (19), as temperaturas estarão acima de 30ºC.

Na terça-feira (18), a máxima deve chegar a 33,4ºC, com sensação térmica acima dos 40ºC, segundo dados do Núcleo de Climatologia Aplicada da Universidade de São Paulo (USP).

Entre domingo e quarta-feira, a umidade relativa do ar deve aumentar, o que favorece a maior percepção do calor.

A sensação térmica é a intensidade do frio ou do calor percebida pelo corpo humano. Essa percepção é influenciada, não só pela temperatura externa, mas também pelas condições de umidade e do vento.