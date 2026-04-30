Balé encanta público no Paço Municipal em apresentação do CAC

Alunas do Centro de Arte e Cultura se apresentam com três coreografias em ação promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo

Nesta quarta-feira (29), a Secretaria de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos realizou apresentações de balé clássico no Paço Municipal, na Rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis. A iniciativa levou arte ao espaço público e integrou a programação cultural do município.

Organizadas pelo Centro de Arte e Cultura (CAC), as apresentações reuniram alunas com idades entre 6 e 12 anos, que executaram três coreografias ao longo da ação. O público presente pôde acompanhar de perto o resultado do trabalho desenvolvido nas atividades de formação artística oferecidas pela cidade.

A ação reforça o compromisso da administração municipal com o incentivo à cultura e à valorização da formação artística desde a infância, ampliando o acesso da população às manifestações culturais e promovendo a ocupação qualificada dos espaços públicos.

A secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto Rodrigues, destacou a relevância da iniciativa. “As apresentações refletem o empenho das alunas e o trabalho dedicado das equipes envolvidas. Promover a cultura em espaços públicos é uma forma de aproximar a população das atividades artísticas e incentivar novos talentos”, afirmou.